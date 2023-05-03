Країни Північної Європи підтримують вступ України в НАТО

На спільній пресконференції у Гельсінкі лідери Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії заявили про підтримку прагнення Києва до вступу в ЄС і НАТО, а також наголосили на продовженні підтримки України.

Країни Північної Європи підтримують Україну в її прагненні стати членом Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Про це йдеться у спільній заяві лідерів Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії та президента України Володимира Зеленського за результатами саміту Північна Європа - Україна у Гельсінкі, опублікованій у середу, 3 травня, на сайті Офісу президента України.

"Країни Північної Європи - члени НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства (в НАТО - Ред.). Ще до набуття Україною членства її безпека має велике значення для Альянсу. Україна й країни Північної Європи – члени НАТО з нетерпінням чекають на розв’язання цих питань на Вільнюському саміті НАТО в липні 2023 року", - йдеться в заяві. Окремо у ній наголошується, що країни і далі надаватимуть рішучу підтримку зміцненню спроможності України захищати себе.

Зеленський: Скоро в НАТО буде 33 члени

Президент України Володимир Зеленський під час спільної з лідерами країн-учасниць саміту привітав Фінляндію з приєднанням до НАТО, побажав Швеції якнайшвидшого вступу до Альянсу та висловив сподівання, що Україна теж стане його членом.

"Разом з вами (Швецією - Ред.) НАТО складатиметься із 32 членів, а Україна стане 33-м. Ми розуміємо, що під час агресії (Росії проти України - Ред.) для України не буде можливим приєднатися до Альянсу, але немає проблем і перешкод, аби ухвалити політичне рішення щодо алгоритму нашого приєднання до НАТО", - заявив він.

Країни Північної Європи готові працювати з Києвом над формулою миру

У заяві також йдеться, що країни Північної Європи підтримують ініціативу України щодо справедливого й сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України. "Формула миру, запропонована Україною, містить низку важливих цілей, над багатьма з яких країни Північної Європи вже працюють, як-от забезпечення ядерної безпеки та подолання значних екологічних наслідків війни", - зазначається у спільній заяві. В ній також наголошується, що вони готові співпрацювати з Україною для забезпечення якнайширшої міжнародної участі в реалізації української формули миру.

Крім того, Україна та країни Північної Європи підтверджують свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, які є кроком до відповідальності, "і взяли до відома видані судом ордери на арешт", говориться там.

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Лідери 5 держав ЄС підтримують посилення санкцій проти РФ

Не оминули увагою в заяві й питання подальшого санкційного тиску на РФ: "Мають бути інтенсифіковані зусилля щодо забезпечення ефективного впровадження санкцій, запобігання та протидії обходу санкцій у третіх країнах та з боку третіх країн".

Також сторони анонсували, що на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16-17 травня 2023 року буде представлений міжнародний реєстр збитків, завданих Україні під час війни.

Як зазначила прем'єр-міністерка Ісландії Катрін Якобсдоттір під час пресконференції, на порядку денному зустрічі буде, зокрема, запровадження практичного механізму компенсацій, "щоб можна було притягнути РФ до відповідальності за цю незаконну навалу". Також детальніше обговорюватиметься формула миру Зеленського, зокрема про те, як запустити процес виконання кожного з 10 пунктів, додала прем'єрка Ісландії.

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