РФ завдала шкоди культурній спадщині України на $2,6 млрд

В ЮНЕСКО підрахували збитки, завдані культурним цінностям України за рік війни. Найбільше постраждала Харківська область.

Повномасштабне вторгнення Росії за рік завдало збитків культурним об'єктам України на 2,6 мільярда доларів. Це випливає зі звіту спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) від 3 квітня, який цитує CNN.

Близько 1,7 мільярда доларів з цієї суми припадає на історичні міста, будівлі та об'єкти, наповнені визнаними культурними та соціальними цінностями, 650 мільйонів доларів - на туристичні об'єкти, 143 мільйони доларів - на рухомі культурні цінності та колекції, 150 мільйонів доларів - на будівлі й майстерні, призначені для культурних та креативних індустрій.

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Харківщина постраждала найбільше

Як зазначається у звіті, найбільше культурних цінностей втратила Харківська область. На цей регіон припадає 30 відсотків від загальної суми збитків.

Загальні втрати доходів України від туризму, мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, культурної освіти, творчих і культурних індустрій за рік повномасштабної війни склали, за підрахунками ЮНЕСКО, 15,2 мільярда доларів.

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Чернігів може отримати статус світової спадщини

3-4 квітня в Україні з візитом перебуває генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азулє. Як повідомляє Офіс президента України, під час зустрічі з нею Володимир Зеленський розповів, що внаслідок війни зруйновані або пошкоджені близько 1190 культурних об'єктів.

Азулє передала президентові сертифікат про внесення історичного центру Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО під загрозою.

Зеленський своєю чергою повідомив, що такий статус може отримати й центр Чернігова. "Готуємо для історичного центру Чернігова статус світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси", - сказав він.

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