РФ завдала шкоди культурній спадщині України на $2,6 млрд
Аліна Коломієць
1 год. тому
В ЮНЕСКО підрахували збитки, завдані культурним цінностям України за рік війни. Найбільше постраждала Харківська область.
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Повномасштабне вторгнення Росії за рік завдало збитків культурним об'єктам України на 2,6 мільярда доларів. Це випливає зі звіту спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) від 3 квітня, який цитує CNN.
Близько 1,7 мільярда доларів з цієї суми припадає на історичні міста, будівлі та об'єкти, наповнені визнаними культурними та соціальними цінностями, 650 мільйонів доларів - на туристичні об'єкти, 143 мільйони доларів - на рухомі культурні цінності та колекції, 150 мільйонів доларів - на будівлі й майстерні, призначені для культурних та креативних індустрій.
Як зазначається у звіті, найбільше культурних цінностей втратила Харківська область. На цей регіон припадає 30 відсотків від загальної суми збитків.
Загальні втрати доходів України від туризму, мистецтва, спорту, розваг, відпочинку, культурної освіти, творчих і культурних індустрій за рік повномасштабної війни склали, за підрахунками ЮНЕСКО, 15,2 мільярда доларів.
3-4 квітня в Україні з візитом перебуває генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азулє. Як повідомляє Офіс президента України, під час зустрічі з нею Володимир Зеленський розповів, що внаслідок війни зруйновані або пошкоджені близько 1190 культурних об'єктів.
Зеленський своєю чергою повідомив, що такий статус може отримати й центр Чернігова. "Готуємо для історичного центру Чернігова статус світової спадщини ЮНЕСКО. Такий самий статус, який нещодавно здобуто для історичного центру нашої Одеси", - сказав він.