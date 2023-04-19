США сподіваються прийняти Швецію у НАТО до саміту у липні

Під час візиту у Швецію міністр оборони США висловив сподівання, що країна приєднається до НАТО до липневого саміту у Вільнюсі та закликав Угорщину й Туреччину ратифікувати заявку країни якнайшвидше.

Сполучені Штати Америки чекають на вступ Швеції до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) до майбутнього саміту Альянсу в липні і заохочуватимуть Туреччину й Угорщину ратифікувати вступ скандинавської країни. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін в середу, 19 квітня, під час візиту до Швеції, повідомляє Reuters.

"Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб незабаром привітати Швецію як 32-го (члена НАТО. - Ред). Щоб було зрозуміло, ми з нетерпінням чекаємо, що це станеться до саміту в липні", - сказав Остін. Він закликав Туреччину і Угорщину ратифікувати вступ Швеції а НАТО "якнайшвидше". Сподівання про приєднання Швеції до НАТО до саміту в липні висловив і міністр оборони країни Пал Йонсон.

У Швеції тривають масштабні військові навчання

Остін прибув у Швецію для переговорів з Йонсоном про війну Росії проти України та заявку Швеції на вступ до НАТО. Поїздка глави Пентагону збіглася з найбільшими військовими навчаннями Швеції за понад чверть століття - "Аврора 23", зазначає Reuters.

У навчаннях беруть участь близько 700 американських морських піхотинців, а також війська з Великобританії, Фінляндії, Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії, Литви, України, Данії, Австрії, Німеччини і Франції. Загалом участь у них візьмуть близько 26 тисяч військовослужбовців.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом із Фінляндією в травні минулого року. Заявка Фінляндії була розглянута в рекордно короткі терміни і країна стала 31 членом Альянсу на початку цього місяця.

Натомість прийняття Швеції гальмують Угорщина та Туреччина, парламенти яких досі не ратифікували заявку країни. Анкара, зокрема, звинувачує шведський уряд у недостатньо активній боротьбі з курдськими екстремістами, що, згідно з позицією турецької влади, є однією з умов ратифікації.

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