Генсек НАТО впевнений у швидкому вступі Швеції до Альянсу

Північноатлантичний альянс зробить усе можливе для того, щоб Швеція вслід за Фінляндією стала повноправним членом НАТО. "Я впевнений, що це станеться", - наголосив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг у вівторок, 4 квітня, під час урочистостей з нагоди вступу Фінляндії.

Раніше Столтенберг заявляв, що вступ Швеції до НАТО може вимагати тижнів або місяців. Поки що її заявку не ратифікували два члени альянсу - Угорщина та Туреччина. Анкара, зокрема, звинувачує шведський уряд у недостатньо активній боротьбі з курдськими екстремістами, що, згідно з позицією турцької влади, є однією з умов ратифікації. Столтенберг зазначив, що розмовляв на цю тему з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, і той запевнив його у можливих зрушеннях найближчим часом.

Коментуючи приєднання Фінляндії до НАТО, Столтенберг заявив, що альянс не розміщуватиме на її території військових з інших країн-членів без згоди на це з боку Гельсінкі. Наразі такого запиту з фінського боку не було. Він також зазначив, що у переговорах з Фінляндією поки що не обговорюється питання щодо створення постійних баз НАТО на території країни.

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Росія принизливо відреагувала на вступ Фінляндії

У вівторок міністерство закордонних справ Росії опублікувало заяву у зв'язку з вступом Фінляндії до НАТО, в якій дозволило собі низку принизливих коментарів. Зокрема, там вважають, що Фінляндія "стала однією з малих країн-членів Альянсу, які нічого не вирішують", і "остаточно відмовилася від своєї самоідентичності та будь-якої самостійності".

Також в Москві вирішили прокоментувати питання внутрішньої політики сусідньої країни, дорікнувши їй, що приєднання до НАТО відбулося без "належного врахування громадської думки шляхом організації референдуму".

Коментуючи безпекові питання, в МЗС РФ зауважили, що вступ Гельсінкі до Альянсу і збільшення кордону країн НАТО з Росією "не може не вплинути негативно і на російсько-фінляндські двосторонні відносини" і кардинально змінить ситуації в північноєвропейському регіоні.

В Москві пообіцяли "вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру з метою усунення загроз нашій національній безпеці". "Конкретні кроки в оборонному будівництві на північно-західних рубежах Росії залежатимуть від конкретних умов інтеграції цієї країни до Північноатлантичного альянсу, включаючи розміщення на її території натовської військової інфраструктури та ударних систем озброєнь", - зазначили в міністерстві.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав розширення НАТО зазіханням на безпеку та інтереси РФ. "Це змушує нас вживати контрзаходів у тактичному та стратегічному плані", - заявив він на брифінгу.

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