Фінляндія не просила у партнерів по НАТО військової допомоги

Попри приєднання до Північноатлантичного Альянсу, Фінляндія наразі не просила в нього розміщувати війська в країні, повідомив Роб Бауер. Однак в НАТО запевняють: у разі агресії Москви, Гельсінкі забезпечать захист.

Фінляндія, яка від вівторка, 4 квітня, стане 31-им членом Організації Північноатлантичного договору (НАТО), наразі не зверталися до Альянсу з приводу розміщення додаткових військ на своїй території, повідомив голова військового комітету НАТО Роб Бауер в інтерв'ю AFP, оприлюдненому у понеділок, 3 квітня.

"Поки що такого запиту немає. Але, звичайно, він може надійти в майбутньому, і тоді нам доведеться розглянути його, коли це станеться", - зазначив Бауер.

Він додав, що подальші плани Альянсу щодо захисту свого нового члена залежатимуть "перш за все від Фінляндії, оскільки вона має дуже боєздатні війська". "Додатковий кордон з Росією - це проблема, з якою Фінляндія має справу вже останні 75 років", - зауважив командувач Бауер.

За його словами, загалом стратегічне розташування та потужна армія Фінляндії, разом з очікуваним приєднанням до НАТО Швеції, зроблять "легшим" захист східного флангу Альянсу. "Росіянам стає все важче вживати заходів, про які не б не знало НАТО", - зауважив Бауер.

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НАТО не фіксує збільшення військ РФ біля Фінляндії

Від початку процесу приєднання Фінляндії до НАТО в 2022 році, Росія заявляла, що посилить свою військову присутність біля її кордонів. Вона планує збільшити кількість військ протягом наступних років, нагадує AFP.

У понеділок заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко вчергове заявив, що його країна "зміцнюватиме військовий потенціал на західному та північно-західному напрямку", пише "РИА "Новости"

"У разі розміщення на території Фінляндії сил і засобів інших членів НАТО зробимо додаткові кроки для надійного забезпечення військової безпеки Росії", - заявив він.

Проте Бауер зауважив, що в Альянсі наразі не бачили "жодного конкретного переміщення військ". На його думку, це в першу чергу пов'язано з тим, що РФ "потрібні всі війська, які вони можуть знайти, в Україні".

"Вони не можуть дозволити собі мати багато військ уздовж фінського кордону, де немає прямої загрози з боку НАТО", - зазначив він.

При цьому голова військового комітету запевнив: якщо Москва почне агресію проти Гельсінкі, країни НАТО спрямують стратегічне підкріплення, щоб допомогти захистити Фінляндію.

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