Столтенберг: Невдовзі Фінляндія стане членом НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив, що вже невдовзі Фінляндія набуде членства в Альянсі. Про це він заявив у п'ятницю, 31 березня, у відеозверненні, поширеному в Twitter-акаунті НАТО.

Вітаючи ратифікацію парламентом Туреччини членства Фінляндії в НАТО, Столтенберг сказав: "Усі 30 союзників ратифікували протокол про вступ. Я щойно говорив із президентом Саулі Нііністьо, щоб привітати його з цією історичною подією. Невдовзі Фінляндія приєднається до нашого Альянсу".

Столтенберг також висловив переконання, що таке рішення зробить Фінляндію безпечнішою, а НАТО сильнішим.

За його словами, Гельсінкі мають високопрофесійні війська, розширені можливості та сильні демократичні інституції. "У такий спосіб Фінляндія зробить значний внесок на користь Альянсу", - зауважив генсек.

Столтенберг очікує на якнайскорше прийняття Швеції

Він нагадав, що усі країни-члени НАТО ухвалили історичне рішення щодо прийняття Фінляндії та Швеції до складу Альянсу. Відтоді ратифікація їхніх заявок стала найшвидшою за всю історію НАТО, додав Столтенберг. "Усі члени Альянсу згодні, що швидке завершення ратифікаційного процесу Швеції в інтересах кожного. Я з нетерпінням чекаю на прийняття Швеції як повноправного члену НАТО якнайшвидше", - наголосив генсек НАТО.

Торік Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до Альянсу у відповідь на повномасштабну війну Росії проти України. Але цей процес загальмувала Туреччина. Анкара вимагала від Стокгольма й Гельсінкі різкішого курсу щодо курдських збройних угруповань, а також інших противників нинішньої влади Туреччини, котрих турецькі правоохоронці підозрюють в екстремізмі та тероризмі.

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17 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до парламенту з проханням проголосувати за заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Згідно з тодішньою заявою Ердогана, у Гельсінкі врахували безпекові проблеми Анкари й продемонстрували рішучу прихильність допомогти з розв'язанням цих проблем. Щодо заявки Стокгольма на членство в НАТО в Анкарі подібних заяв ще не робили.

Угорщина кілька разів відкладала голосування щодо обох країн. Але схвалила заявку Фінляндії на вступ у НАТО 27 березня. Рішення щодо Швеції планується пізніше.