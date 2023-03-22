Парламент Швеції підтримав вступ країни до НАТО

Законодавці Швеції ухвалили законопроєкт, що уможливить вступ країни до НАТО після ратифікації її заявки всіма країнами-членами Альянсу.

Парламент Швеції схвалив законопроєкт, що дозволить цій скандинавській країні вступити до Північноатлантичного альянсу (НАТО) після ратифікації її заявки всіма 30 країнами-членами організації. Під час голосування в середу, 22 березня, відповідний законопроєкт підтримала більшість парламентарів.

Нагадаємо, 1 березня переважна більшість членів парламенту Фінляндії підтримала пропозицію уряду країни щодо вступу до НАТО.

Торік Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до Альянсу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Але цей процес загальмувала Туреччина, яка разом із Угорщиною досі не ратифікувала членство Швеції та Фінляндії. Анкара вимагала від Стокгольма й Гельсінкі різкішого курсу щодо курдських збройних угруповань, а також інших противників нинішньої влади Туреччини, котрих турецькі правоохоронці підозрюють в екстремізмі та тероризмі.

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17 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до парламенту з проханням проголосувати за заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Згідно з заявою Ердогана, у Гельсінкі врахували безпекові проблеми Анкари й продемонстрували рішучу прихильність допомогти з розв'язанням цих проблем.

Щодо заявки Стокгольма на членство в НАТО в Анкарі подібних заяв ще не робили.

Угорщина кілька разів відкладала голосування щодо обох країн. Зараз розгляд заявки Фінляндії запланований на 27 березня, а з рішенням щодо Швеції збираються визначитись пізніше.

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