Парламент Фінляндії підтримав вступ країни до НАТО

Урядову пропозицію щодо вступу Фінляндії до НАТО підтримала переважна більшість депутатів країни - 184 з 200. У фінському парламенті вважають, що доєднання до Альянсу зменшить військові загрози для країни.

Переважна більшість членів парламенту Фінляндії у середу, 1 березня, підтримала пропозицію уряду щодо вступу країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО), йдеться у повідомленні законодавчого органу Фінляндії.

"За" відповідне рішення проголосували 184 депутати, "проти" - 7, один утримався. Парламент схвалив як відповідні міжнародні угоди, так і необхідні зміни до законодавства.

У доповіді парламентського комітету у закордонних справах, на основі якої розглядався законопроєкт йшлося, зокрема, що членство в НАТО зменшить військові загрози для Фінляндії.

В очікування рішень Угорщини і Туреччини

Заявки Фінляндії і сусідньої Швеції на вступ до Альянсу ще мають ратифікувати члени НАТО Туреччина і Угорщина. У парламенті останньої у середу розпочалися дебати щодо ратифікації заявок, очікується, що 9 березня група угорських парламентарів прибуде до Гельсінкі для обговорення цього питання.

Туреччина, яка до останнього часу блокувала розгляд заявок переважно - через претензії до Швеції, днями погодилась відновити перемовини щодо вступу обох країн до НАТО. Наступний раунд перемовин з цього питання має відбутися у Брюсселі також 9 березня.

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