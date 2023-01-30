Туреччина може схвалити вступ до НАТО Фінляндії без Швеції

Туреччина готова схвалити заявку Фінляндії на членство в НАТО без Швеції. Анкара призупинила тристоронні переговори після спалення Корану в Стокгольмі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган припустив, що його країна може схвалити заявку Фінляндії на членство в Північноатлантичному альянсі (НАТО), але окремо від Швеції. Про це він заявив у неділю, 29 січня, у місті Біледжик.

"Якщо потрібно, ми могли б дати інше повідомлення про Фінляндію. Швеція буде шокована, коли ми дамо інше повідомлення про Фінляндію", - сказав Ердоган групі молодих людей у провінції Біледжик, пише агенція AP.

За його словами, під час підписання наприкінці червня спільного мемерандуму Туреччини, Швеції та Фінляндії щодо НАТО, Анкара надала список зі 120 осіб, екстрадиції яких вона вимагає від Стокгольма. "Ви (звернення до прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона - Ред,) видасте цих терористів, якщо справді хочете вступити до НАТО. Якщо не видасте цих терористів, вибачте", - наголосив Ердоган.

Туреччина вимагає екстрадиції членів Робітничої партії Курдистану (РПК) та підозрюваних у причетності до спроби держперевороту 2016 року, а також деяких послідовників ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, звинуваченого у спробі цього держперевороту. У грудні Верховний суд Швеції заявив, що країна не може видати Бюлента Кенеса - колишнього головного редактора газети, пов’язаної з Гюленом. Водночас 2 грудня Швеція екстрадувала в Туреччину члена РПК Махмута Тата.

Обурення Туреччини спаленням Корану

Президент Ердоган пригрозив заблокувати заявку Швеції на вступ у НАТО 23 січня після того, як біля посольства Туреччини в Стокгольмі лідер датської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмус Палудан спалив Коран. Ця подія обурила Анкару, оскільки шведська влада санкціонувала проведення цього мітингу.

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Незважаючи на призупинення тристоронніх переговорів про ратифікацію заявок північних країн міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто сподівається, що все-таки Туреччина дасть зелене світло на вступ обом країнам, але й не виключив вступ до НАТО без Швеції. "Процес затримується, зважаючи на все, до виборів у Туреччині, тобто до середини травня. Як після цього розвиватимуться події, сказати складно", - зазначив він 24 січня.

Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі війни Росії проти України та подали заявки на вступ до НАТО. На сьогодні серед усіх членів Альянсу лише Угорщина та Туреччина не погодили їхні заявки. Втім угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв "незабаром" позитивне рішення парламенту щодо цього питання.

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