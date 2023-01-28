Спалення Корану в Швеції: Фінляндія натякає на слід Росії

Фінський міністр закордонних справ натякнув, що Росія могла бути причетна до акції ультраправого активіста Расмуса Палудана зі спалення Корану в Швеції, через яку Туреччина заявила, що не схвалить заявку країни в НАТО.

Росія могла бути причетна до акції зі спалення Корану біля турецького посольства в Стокгольмі, що загрожує зірвати вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це в суботу, 28 січня, заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто в інтерв'ю фінському телеканалу YLE TV1.

За його словами, потенційна причетність до Росії лідера датської ультраправої політичної партії "Жорстка лінія" Расмуса Палудана, який спалив Коран у Швеції, "була досліджена, і були знайдені певні зв'язки в його оточенні".

Міністр додав: головне питання полягає в тому, чи прагне якась третя сторона, наприклад Росія, спровокувати конфлікт, аби не допустити членства в НАТО Швеції та Фінляндії.

Швеція публічно не коментувала ймовірні зв'язки Палудана з Росією, втім, цього тижня прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон вказав на "сили", які, можливо, хочуть утримати його країну від вступу до Альянсу. "Існують сили як у Швеції, так і за її межами, які хочуть перешкодити членству Швеції в НАТО. На цьому тлі нам потрібно бачити провокаторів, які хочуть погіршити відносини Швеції з іншими країнами", - цитує його агентство Bloomberg.

Раніше шведські ЗМІ повідомили, що дозвіл Палудана на акцію був оплачений журналістом і активістом Чангом Фріком, який також працював фрілансером для Ruptly - дочірньої компанії російського державного пропагандистського ресурсу RT (Russia Today). Сам Фрік заперечує зв'язки з РФ.

Спалення Корану та погрози Ердогана

21 січня біля посольства Туреччини в Стокгольмі Палудан спалив Коран. Він сказав, що мета його акції - "сприяти свободі слова". Ця подія обурила Анкару, і оскільки шведська влада санкціонувала проведення цього мітингу, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив заблокувати заявку Швеції на вступ у НАТО.

27 січня Палудан повторив свої дії в Данії - перед мечеттю, посольством Туреччини й консульством Росії в Копенгагені. Він заявив, що збирається палити Коран перед турецьким посольством щоп'ятниці, доки вона не припинить блокувати вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі війни Росії проти України та подали заявки на вступ до НАТО. На сьогодні серед усіх членів альянсу лише Угорщина та Туреччина не погодили їхні заявки. Втім угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв "незабаром" позитивне рішення парламенту щодо цього питання.

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