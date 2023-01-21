Розширення НАТО: Анкара скасувала візит шведського міністра

Анкара невдоволена акцією протесту біля посольства Туреччини в Стокгольмі, та вважає, що сенсу в візиті міністра тепер немає. На зустрічі мало йтися про розблокування вступу Швеції в НАТО.

Туреччина скасувала запланований на 27 січня візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона до Анкари в знак протесту проти того, що шведська влада санкціонувала демонстрацію біля турецького посольства в Стокгольмі, організовану правим екстремістом Расмусом Палуданом. Той оголосив, що на ній збирається спалити Коран.

Міністр оборони Швеції під час візиту до Туреччини збирався вкотре переконувати офіційну Анкару зняти заперечення проти вступу його країни до Північноатлантичного альянсу (НАТО). В суботу, 21 січня, турецький міністр оборони Хулусі Акар заявив, що візит втратив "важливість та значення", і тому скасований.

Сам Йонсон виклав дещо іншу версію причини скасування поїздки до Анкари. "Вчора я зустрівся з моїм турецьким колегою Хулусі Акаром на військовій базі США в німецькому Рамштайні. Ми вирішили відкласти заплановану зустріч в Анкарі на пізніший термін", - написав він у Twitter.

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Вимоги Туреччини до вступу Швеції в НАТО

Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення Росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. На сьогодні серед усіх членів альянсу лише Угорщина та Туреччина не погодили їхні заявки.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв "незабаром" позитивне рішення парламенту щодо цього. Водночас Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм і Гельсінкі не виконали взяті на себе зобов'язання щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.

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