"Рамштайн-8": Україна отримає Patriot, але не танки Leopard
Тетяна Кирилюк
3 год. тому
Результати восьмої зустрічі контактної групи з питань оборони України свідчать про те, що її учасники і надалі підтримуватимуть Київ, заявив глава Пентагону Ллойд Остін.
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Західні партнери України погодилися надати Києву системи протиповітряної та протиракетної оборони (ППО та ПРО), зокрема, ЗРК Patriot, а також додаткові гаубиці, БМП та боєприпаси. Очікуваного рішення щодо передачі німецьких бойових танків Leopard 2 не ухвалили. Про це у п'ятницю, 20 січня, під час пресконференції за підсумками восьмої зустрічі контактної групи з оборони України на американській базі Рамштайн у Німеччині заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Зокрема, Україна отримає системи для захисту неба від Франції, Великобританії та Німеччини, в тому числі ЗРК Patriot від Німеччини, а також снаряди до них та пускові установки від Нідерландів, NASAMS від Канади, танки Challenger 2 від Великобританії, БМП та гаубиці від Швеції, 19 гаубиць від Данії, 155-мм гаубиці та боєприпаси від Естонії та ЗРК Stinger та гелікоптери від Латвії.
"Ці важливі нові зобов'язання демонструють незмінну рішучість наших союзників і партнерів допомагати Україні захистити себе. Адже йдеться не лише про безпеку України, але й про європейську та глобальну безпеку", - сказав Ллойд.
Міллі: Звільнити всю територію Україні цього року не вдасться
Досягнуті під час цієї зустрічі домовленості знаменують суттєвий крок вперед у спроможності України захистити себе, зазначив голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
"Доки Путін не завершить цю війну, війну, яку він сам обрав, країни-учасниці цієї групи продовжуватимуть підтримувати оборону України", - заявив він.
Утім, на думку американського генерала, силами оборони України буде надзвичайно складно витіснити російських військових з усіх окупованих територій цього року. "Це не означає, що цього не може статися, чи цього не станеться, але це буде дуже і дуже складно", - наголосив він.
"Зрештою, ця війна, як багато воєн у минулому, закінчиться за свого роду столом переговорів, - заявив Міллі. - Путін може закінчити цю війну сьогодні".