  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Борис Пісторіус
Міністр оборони ФРН Борис ПісторіусФото: Wolfgang Rattay/REUTERS
ПолітикаНімеччина

Рішення щодо танків Leopard ще не ухвалене - Пісторіус

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Питання про надання Україні танків Leopard 2 обговорювалося на зустрічі у форматі "Рамштайн". У нього є як прибічники, так і противники, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

https://p.dw.com/p/4MVEs

Рішення про передачу Україні сучасних бойових танків Leopard 2 поки що не ухвалене, заявив у п'ятницю, 20 січня, новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Про це він сказав у кулуарах зустрічі щодо координації військової допомоги Україні на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомляє AFP.

"Є вагомі причини для поставок і є вагомі причини проти", - цитує міністра агенція. Він наголосив: враження, що ФРН блокує передачу Україні бойових танків, є хибним.

Пісторіус зазначив, що Німеччина хоче досягнути консенсусу між союзниками щодо реекспорту бойових танків німецького виробництва, проте наразі жодного рішення під час обговорення цього питання в ході зустрічі ухвалено не було.

Водночас він додав, що Німеччина готова "діяти швидко", якщо домовленість із союзниками щодо танків буде досягнута, передає агенція Reuters.

Раніше речник уряду ФРН заявив журналістам, що поставка танків Leopard в Україну ніколи не була пов'язана з тим, чи зроблять США аналогічний крок зі своїми танками Abrams. Відповідна теза поширювалася останнім часом у низці ЗМІ.

Читайте також: Рамштайн: чи отримає Україна німецькі танки Leopard-2?

Німеччина надасть Києву систему Partiot

Водночас Пісторіус анонсував надання нового пакета військової допомоги на мільярд євро від Німеччини. Він підтвердив, що Київ отримає від Берліна протиракетну систему Patriot, ще одну установку ППО IRIS-T, а також анонсував постачання ще семи зенітних самохідних установок Gepard, повідомляє Die Welt.

Завдяки цьому "весняному пакету" загальний обсяг німецької військової допомоги Україні з початку повномасштабної російської агресії зросте до 3,3 мільярда євро.

Читайте також: На тлі дебатів про танки Leopard-2: чому подала у відставку міністерка оборони Німеччини?

Київ закликає Берлін надати танків

Напередодні засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав уряд Німеччини створити "потужну танкову коаліцію" на підтримку Києва.

У своєму традиційному вечірньому зверненні 19 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що коаліція партнерів щодо передачі Україні танків насправді вже сформована, і зараз очікується рішення "з однієї європейської столиці", яке активізує підготовку ланцюжків співпраці щодо танків.

"Якщо у вас є танки Leopard, дайте їх нам", - закликав він Берлін. 

Рамштайн: яку зброю чекає Україна від союзників?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Винищувачі F-16

Україна розраховує отримати від союзників винищувачі F-16

Конфлікти5 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Чернівецький університет

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Вступна кампанія до вишів України: до чого готуватися

Суспільство2 год. тому
DW Interview mit Dani Dayan Vorstandsvorsitzender der Gedenkstätte Yad Vashem

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Керівник "Яд Вашем" уперше в житті відвідає Німеччину

Суспільство3 год. тому00:52 хв.
Чек із цінами на продукти харчування на різних продуктах у продуктовому кошику

Як через війну в Україні ростуть ціни на продукти

Як через війну в Україні ростуть ціни на продукти

Безпека харчування8 год. тому
Володимир Зеленський вручає орден "За мужність" Шарлю Мішелю, Київ, 19 січня

Візит Мішеля: танки для України та орден для глави Євроради

Візит Мішеля: танки для України та орден для глави Євроради

Конфлікти24 год. тому
Графіті Бенксі у Бородянці під Києвом

"Усі завжди реагували лише на Росію та російський наратив"

"Усі завжди реагували лише на Росію та російський наратив"

Політика19 січня 2023 р.
external

Що батьки дітей із садочка у Броварах кажуть про трагедію

Що батьки дітей із садочка у Броварах кажуть про трагедію

Суспільство19 січня 2023 р.02:58 хв.
На головну сторінку