Рішення щодо танків Leopard ще не ухвалене - Пісторіус

Питання про надання Україні танків Leopard 2 обговорювалося на зустрічі у форматі "Рамштайн". У нього є як прибічники, так і противники, заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Рішення про передачу Україні сучасних бойових танків Leopard 2 поки що не ухвалене, заявив у п'ятницю, 20 січня, новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius). Про це він сказав у кулуарах зустрічі щодо координації військової допомоги Україні на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині, повідомляє AFP.

"Є вагомі причини для поставок і є вагомі причини проти", - цитує міністра агенція. Він наголосив: враження, що ФРН блокує передачу Україні бойових танків, є хибним.

Пісторіус зазначив, що Німеччина хоче досягнути консенсусу між союзниками щодо реекспорту бойових танків німецького виробництва, проте наразі жодного рішення під час обговорення цього питання в ході зустрічі ухвалено не було.

Водночас він додав, що Німеччина готова "діяти швидко", якщо домовленість із союзниками щодо танків буде досягнута, передає агенція Reuters.

Раніше речник уряду ФРН заявив журналістам, що поставка танків Leopard в Україну ніколи не була пов'язана з тим, чи зроблять США аналогічний крок зі своїми танками Abrams. Відповідна теза поширювалася останнім часом у низці ЗМІ.

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Німеччина надасть Києву систему Partiot

Водночас Пісторіус анонсував надання нового пакета військової допомоги на мільярд євро від Німеччини. Він підтвердив, що Київ отримає від Берліна протиракетну систему Patriot, ще одну установку ППО IRIS-T, а також анонсував постачання ще семи зенітних самохідних установок Gepard, повідомляє Die Welt.

Завдяки цьому "весняному пакету" загальний обсяг німецької військової допомоги Україні з початку повномасштабної російської агресії зросте до 3,3 мільярда євро.

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Київ закликає Берлін надати танків

Напередодні засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав уряд Німеччини створити "потужну танкову коаліцію" на підтримку Києва.

У своєму традиційному вечірньому зверненні 19 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що коаліція партнерів щодо передачі Україні танків насправді вже сформована, і зараз очікується рішення "з однієї європейської столиці", яке активізує підготовку ланцюжків співпраці щодо танків.

"Якщо у вас є танки Leopard, дайте їх нам", - закликав він Берлін.