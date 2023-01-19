США не готові постачати танки Abrams Україні - Пентагон

Американські чиновники пояснюють відмову високою вартістю підтримки та складінстю обслуговування цих машин, однак не відкидають можливість постачань Україні танків Abrams у мабутньому.

Вашингтон наразі не готовий надати Києву сучасні бойові танки Abrams, повідомив журналістам ввечері 19 січня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.

"Не думаю, що ми на цьому етапі", - цитує його агентство AFP.

Хоча Каль і не відкинув можливості передачі цих танків у майбутньому, він зауважив, що забезпечення роботи Abrams високовартісне, вони споживають багато палива та складні в обслуговуванні. За словами заступника міністра, Вашингтон прагне уникнути надання обладнання, яке українці "не можуть відремонтувати, не можуть підтримувати, і яке вони не можуть собі дозволити в довгостроковій перспективі, тому що це не корисно".

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Україна може лишитися і без "Леопардів"

Того ж дня американське видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних німецьких високопосадовців, що ФРН не дозволить союзникам постачати танки німецького виробництва Leopard 2 Україні, допоки США не погодяться надіслати Києву бойові танки американського виробництва.

"Не можна розмежовувати прямий експорт (танків німецького виробництва. - Ред.) та експорт третіми країнами", - зазначив чиновник.

За інформацією видання, деякі європейські дипломати сподівалися, що на засідання контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" 20 січня Німеччина дозволить союзникам відправити в Україну танки Leopard 2. "Однак високопоставлений європейський чиновник заявив, що ФРН навряд чи ухвалить рішення в п'ятницю, і що це, швидше за все, займе більше часу", - йдеться у статті.

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Цю інформацію підтверджують й німецькі ЗМІ. Так, за даними Süddeutsche Zeitung, німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом 18 січня чітко дав зрозуміти: Україна не отримає від Німеччини Leopard 2, поки США не нададуть Києву Abrams. Це підтвердили і співрозмовники газети Bild в урядових колах.

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