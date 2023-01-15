Без німецьких танків подальша деокупація неможлива - Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Берлін якомога швидше передати Києву танки Leopard 2. "Німецьке озброєння, німецькі танки життєво важливі", - заявив дипломат в коментарі агентству dpa у неділю, 15 січня. "У нас украй мало часу для дискусій. Ми очікуємо, що і наші союзники розуміють це і вчинять правильно", - додав він.

Макеєв зазначив, що без танків Leopard подальше відвоювання окупованих Росією українських територій неможливе. Він чітко дав зрозуміти, що будь-яке подальше зволікання коштуватиме життів українців: "Німецька зброя рятує життя". "Німецькі зенітні комплекси допомагають нам перехоплювати ракети, а німецькі танки допоможуть нам звільняти території. І тих звірств, які чинять там російські окупаційні війська, буде менше", - переконаний Олексій Макеєв.

Читайте також: Коментар: Німецькі танки для Києва - чим швидше, тим краще

Водночас німецький виробник озброєнь - компанія Rheinmetall - визнає, що поставка Україні відновлених бойових танків Leopard, котрі зберігаються на складах підприємства, займе певний час. "Навіть якщо завтра буде ухвалено рішення, яке дозволить нам відправити наші танки Leopard до Києва, поставка триватиме до початку наступного року", - заявив генеральний директор компанії Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag у неділю. Загалом Rheinmetall має 22 танки моделі Leopard 2 та 88 машин старої моделі Leopard 1 на зберіганні, додав підприємець.

Союзники готові передавати Україні танки

Український уряд вже давно вимагає від своїх союзників надання сучасних танків для протистояння російській агресії, але дотепер Україна отримувала від низки країн Східної Європи лише танки радянського виробництва, які ті мали у своїх запасах. Утім, питання надання Україні сучасних танків зрушило з мертвої точки в останні тижні, коли у Польщі та Фінляндії заявили про готовність передати Києву цю важку бронетехніку.

13 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що, окрім Польщі та Фінляндії, надати Україні німецькі сучасні бойові танки Leopard готові ще принаймні три країни, але не оголошують про це, чекаючи на публічну підтримку самої Німеччини, яка є виробником цих танків. 14 січня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтвердив надання Україні танків Challenger 2. За інформацією британського видання The Sun, йдеться про 12 танків, 4 з яких Київ має отримати вже найближчим часом. У цей же день прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що під час майбутнього візиту до Берліна планує обговорити питання постачання Україні основних бойових танків Leopard з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz).