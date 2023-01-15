Без німецьких танків подальша деокупація неможлива - Макеєв
Максим Сидоржевський
1 год. тому
Німецькі танки допоможуть ЗСУ звільняти території, без них цей процес неможливий, наполягає посол України у Німеччині Олексій Макеєв.
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Посол України в Німеччині Олексій Макеєв закликав Берлін якомога швидше передати Києву танки Leopard 2. "Німецьке озброєння, німецькі танки життєво важливі", - заявив дипломат в коментарі агентству dpa у неділю, 15 січня. "У нас украй мало часу для дискусій. Ми очікуємо, що і наші союзники розуміють це і вчинять правильно", - додав він.
Макеєв зазначив, що без танків Leopard подальше відвоювання окупованих Росією українських територій неможливе. Він чітко дав зрозуміти, що будь-яке подальше зволікання коштуватиме життів українців: "Німецька зброя рятує життя". "Німецькі зенітні комплекси допомагають нам перехоплювати ракети, а німецькі танки допоможуть нам звільняти території. І тих звірств, які чинять там російські окупаційні війська, буде менше", - переконаний Олексій Макеєв.
Водночас німецький виробник озброєнь - компанія Rheinmetall - визнає, що поставка Україні відновлених бойових танків Leopard, котрі зберігаються на складах підприємства, займе певний час. "Навіть якщо завтра буде ухвалено рішення, яке дозволить нам відправити наші танки Leopard до Києва, поставка триватиме до початку наступного року", - заявив генеральний директор компанії Армін Папперґер (Armin Papperger) в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag у неділю. Загалом Rheinmetall має 22 танки моделі Leopard 2 та 88 машин старої моделі Leopard 1 на зберіганні, додав підприємець.
Союзники готові передавати Україні танки
Український уряд вже давно вимагає від своїх союзників надання сучасних танків для протистояння російській агресії, але дотепер Україна отримувала від низки країн Східної Європи лише танки радянського виробництва, які ті мали у своїх запасах. Утім, питання надання Україні сучасних танків зрушило з мертвої точки в останні тижні, коли у Польщі та Фінляндії заявили про готовність передати Києву цю важку бронетехніку.