Моравецький спробує переконати Шольца надати Україні танки

Матеуш Моравецький не очікує рішення Німеччини щодо надання Україні танків Leopard найближчими днями, але говоритиме про це з Олафом Шольцом наступного тижня.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час майбутнього візиту до Берліна планує обговорити питання постачання Україні основних бойових танків Leopard, повідомив він у суботу, 14 січня, в ефірі радіостанції RMF FM.

У понеділок, 16 січня, Моравецький має взяти участь в урочистому заході, організованому консервативною парламентською групою християнських демократів у Бундестазі. Відповідаючи на запитання, чи зможе він переконати німецького канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) надати Україні танки Leopard, Моравецький відповів: "Не знаю".

Польський прем'єр також додав, що не очікує рішення з цього питання найближчими днями. Моравецький нагадав, що Польща раніше вже ухвалила рішення про передачу танків Leopard Україні, повідомляє агенція dpa.

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Український уряд вже давно вимагає від своїх союзників надання сучасних танків для протистояння російській агресії, але дотепер Україна отримувала від низки країн Східної Європи лише танки радянського виробництва, які ті мали у своїх запасах. Утім, питання надання Україні сучасних танків зрушило з мертвої точки в останні тижні, коли у Польщі та Фінляндії заявили про готовність передати Києву цю важку бронетехніку.

13 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що, окрім Польщі та Фінляндії, надати Україні німецькі сучасні бойові танки Leopard готові ще принаймні три країни, але не оголошують про це, чекаючи на публічну підтримку самої Німеччини, яка є виробником цих танків. Раніше 14 січня прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підтвердив надання Україні танків Challenger 2. За інформацією британського видання The Sun, йдеться про 12 танків, 4 з яких Київ має отримати вже найближчим часом.

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