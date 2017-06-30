  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза

Олексій Макеєв

Тема

Олексій Макеєв - український дипломат, посол України в Німеччині з жовтня 2022 року.

Пропустити розділ Докладно

Докладно

external

Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН

Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН

Більше гаубиць і зеніток Gepard - Німеччина підготувала новий пакет допомоги Україні. Але чому Берлін не дає танки?
Конфлікти13 грудня 2022 р.08:25 хв.
Паспорт Російської Федерації

У Києві розглядають в'їзд росіян за біометричними паспортами

У Києві розглядають в'їзд росіян за біометричними паспортами

Нині розглядається декілька варіантів щодо зміни режиму перетину українського кордону для громадян Росії.
Політика30 червня 2017 р.