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Олексій Макеєв
Тема
Олексій Макеєв - український дипломат, посол України в Німеччині з жовтня 2022 року.
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Докладно
Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН
Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН
Більше гаубиць і зеніток Gepard - Німеччина підготувала новий пакет допомоги Україні. Але чому Берлін не дає танки?
Конфлікти
13.12.2022
13 грудня 2022 р.
08:25 хв.
У Києві розглядають в'їзд росіян за біометричними паспортами
У Києві розглядають в'їзд росіян за біометричними паспортами
Нині розглядається декілька варіантів щодо зміни режиму перетину українського кордону для громадян Росії.
Політика
30.06.2017
30 червня 2017 р.
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