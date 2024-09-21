У ФРН діятимуть нові правила для авто українських біженців

Українцям-автомобілістам, які мають тимчасовий захист у Німеччині понад рік, до 1 жовтня необхідно переєструвати свої автівки і поставити їх на облік у ФРН. Як нагадав у суботу, 21 вересня, посол України в Німеччині Олексій Макеєв, 1 жовтня набуває чинності норма про обов'язкову німецьку реєстрацію автомобілів українських біженців.

Насамперед посол зазначив, що у ФРН участь у дорожньому русі транспортного засобу на іноземній реєстрації без його перереєстрації німецькими органами та без зміни номерів не може перевищувати один рік. Утім, німецькі органи влади пішли на поступки українським автовласникам-біженцям, які прибували до ФРН з лютого 2022 року, і двічі подовжували їм дію пільгового режиму спочатку на один рік - до 1 квітня 2024, а потім ще на пів року - до 1 жовтня 2024.

"Тож, власне, приїхали. І з 1 жовтня продовжувати доведеться вже національний рух - з німецькою реєстрацією", - написав дипломат у своєму дописі в соцмережі Facebook.

За словами Макеєва, правило про 1 рік залишається чинним. "Тобто, раптом ви виїхали з України, скажімо, влітку 2024, то рік вашого "міжнародного руху" у вас ніхто не забере. І ваш дедлайн перереєстрації буде влітку 2025", - запевнив дипломат.

Водночас посол нагадав, що вказаний порядок поширюється "лише на тих, хто перебуває у Німеччині за статусом тимчасового захисту".

Спрощені процедури у ФРН та Україні

У своєму дописі посол детально розповів найважливіші аспекти процедури реєстрації автівки в ФРН, зокрема які потрібно мати для цього документи, а в коментарях до допису дипломат навів кілька посилань, що стануть у пригоді тим українським автомобілістам, хто підпадає під дію цієї норми.

Так само Макеєв запевнив, що для реєстрації української автівки в Німеччині українські біженці не зобов'язані знімати її з реєстрації в Україні. "Вона лишається в українській реєстраційній базі МВС. З точки зору Державної митної служби автівка перебуває у митному режимі "тимчасового вивезення" та не втрачає статус "українського товару" - тобто, не підлягає митному оподаткуванню й має право на зворотне ввезення", - пояснив український посол.

Кількість автівок на українських номерах у ФРН - невідома

Нагадаємо, відповідно до каталогу штрафів у ФРН, пересування автомобілем без належної реєстрації тягне за собою грошове стягнення у 70 євро і один штрафний бал. За наявності 8 штрафних балів водія у Німеччині позбавляють водійського посвідчення.

Офіційних даних про те, скільки автомобілів на українських номерах заїхали до Німеччини з лютого 2022 року, немає - їх не реєстрували митні та поліційні органи, а власники-українці, які отримують соціальну допомогу у ФРН, мали надавати соцорганам дані лише про авто вартістю понад 15 тисяч євро. За приблизними підрахунками німецьких ЗМІ, які писали про проблематику українських автівок на дорогах ФРН, ця цифра сягає "десятків тисяч". За даними Німецького союзу страховиків (GDV), від початку війни Росії проти України до червня 2023 року українські страховики видали близько мільйона "зелених страхових карт" для українських автомобілів по всій Європі, з чого можна припустити, що приблизно така кількість автомобілів виїхала з України до ЄС у той період.