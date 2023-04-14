Українські біженці мусять реєструвати авто у Німеччині

Дискусія про те, що робити з тисячами автомобілів на українських номерах, точилася у Німеччині декілька місяців. Згідно з діючими правилами, автомобілі з іноземною реєстрацією не мають права їздити дорогами країни довше, ніж рік після перетину автомобілем кордону Німеччини. Для багатьох українських біженців, які прибули автомобілем, тікаючи від збройної російської навали, цей період вже сплив.

Уряди низки земель висловлювалися за те, щоби дати українцям можливість їздити без реєстрації ще рік. Інші були проти, вказуючи на те, що значна кількість автомобілів без реєстрації становитиме у довгостроковій перспективі небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Зокрема, через відсутність нагляду за технічним станом цих авто, а також неможливість проконтролювати наявність страхування. Крім того, такі автомобілі неможливо ідентифікувати засобами автоматичної фіксації, наприклад, через перевищення швидкості.

Ані пересуватися, ані паркувати без реєстрації

На засіданні комітету представників земельних урядів з питань реєстрації автомобілів, яке відбулося у четвер, 13 квітня, під головуванням федерального міністерства транспорту, було, зрештою, ухвалене рішення: не подовжувати дію пільгового періоду для українських авто. Як повідомили у відповідь на запит DW представники низки федеральних земель, це означає, що всі українські автомобілі після року у Німеччині мусять бути поставлені на облік на загальних підставах.

"Всі учасники зустрічі одностайно висловилися за те, що після спливання термінів має проводитися передбачена законом процедура поставлення на облік, яка включає всі вимоги з точки зору наявності страхування і сплати податків, а також виконання вимог безпеки руху і реєстрації у відповідності до приписів із захисту даних", - уточнили у мінтрансі землі Саар. У відомстві додали, що таким чином після 12 місяців перебування у Німеччині українськими автомобілями без реєстрації не можна ані пересуватися, ані паркувати їх на дорогах загального користування.

Деталі, як саме буде відбуватися процедура реєстрації для українських автомобілів, ще мають узгодити протягом наступних тижнів. Зокрема, відкритим залишається питання, як бути з виконанням чинної вимоги пред'явлення сертифікату відповідності нормам ЄС для автомобілів, куплених в Україні або привезених, скажімо, із США. Такі сертифікати зазвичай неможливо отримати у Німеччині. Отримання таких сертифікатів вкрай складне і зазвичай пов'язане зі значними фінансовими витратами.

Без реєстрації українських водіїв практично неможливо притягнути до відповідальності за перевищення швидкості Фото: Getty Images/S. Gallup

Деталі очікують у травні

Представники низки земель у коментарі DW заявили, що очікують остаточного узгодження детальної процедури реєстрації українських автомобілів на одному з міжвідомчих засідань на початку травня. У федеральній землі Гессен повідомили DW, що, з огляду на узгодження процедур, подовжили пільговий період для українських авто до 30 червня. Раніше на такий самий термін перехідний період без необхідності реєстрації подовжили у Саксонії і Бранденбургу. Саксонія-Ангальт і Нижня Саксонія ще у березні в односторонньому порядку заявили про подовження пільгового періоду до березня 2024 року. Чи буде скасовано ці рішення після остаточного погодження спільної для всіх земель процедури, поки невідомо.

Деякі землі критикують винятки і перехідні рішення інших земель. Зокрема, у мінтрансі Баварії DW наголосили, що такі рішення не враховують питання безпеки руху і контролю за наявністю страхування. "Складно також встановити власника незареєстрованого автомобіля у випадках перевищення швидкості або аварій", - зазначили у профільному відомстві Баварії, наголосивши, що у цій землі діють приписи щодо необхідності реєструвати автомобілі не пізніше, ніж за рік перебування у Німеччині.

Щодо труднощів з реєстрацією автомобілів, вироблених за межами ЄС для ринків третіх країн, у Мюнхені повідомили, що можуть ухвалюватися індивідуальні рішення. "В окремих випадках відомства реєстрації можуть розглядати питання, чи може бути зроблений виняток з приписів з урахуванням необхідності гарантування безпеки руху", - зазначили у пресслужбі міністерства транспорту Баварії. У відомстві наголосили, що водії, які вже мають у Німеччині зареєстроване місце проживання і планують залишатися тут надовго, не мають чекати рік, а повинні вже нині реєструвати авто.

Читайте також: Авто українських біженців у Німеччині: реєструвати дорого і довго

Тепер загрожує штраф

За дотримання припису щодо реєстрації автомобілів відповідають земельні міністерства внутрішніх справ. Жодне із відповідних відомств, до яких звернулася DW, не відповіло на запитання, чи буде здійснюватись цілеспрямований контроль автомобілів на українських номерах на предмет дотримання приписів щодо реєстрації. У мінтрансі землі Тюрінгія раніше, відповідіючи на запит DW, звертали увагу на те, що експлуатація незареєстрованого у Німеччині автомобіля після річного терміну є адміністративним правопорушенням, яке може потягнути за собою штраф розміром у 70 євро.

Процедура реєстрації автомобіля у Німеччині передбачає, зокрема, проходження техогляду, підтвердження наявності німецького полісу страхування цивільної відповідальності та сплату річного автомобільного податку. Авто з України потрібно також розмитнювати, але в разі оформлення за процедурою переїзду на постійне місце проживання заявник може бути звільнений від сплати мита.