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Українцям подовжили безплатний проїзд з Польщі до ФРН
Головний вокзал Ганновера (архівне фото)Фото: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance
Міграція

Українцям подовжили безплатний проїзд з Польщі до ФРН

Олександр Куницький
3 год. тому

Українці зможуть до кінця травня безплатно їздити потягом Перемишль-Ганновер. Для проїзду потрібно мати лише українські документи, що засвідчують особу, кажуть у мінреінтеграції.

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Безплатний проїзд на потязі із Польщі до Німеччини для українців продовжено, повідомило в неділю, 9 квітня, українське міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Йдеться про потяг "Перемишль-Ганновер". Безоплатний проїзд для українців у ньому продовжено до кінця травня 2023 року", - наголошується в повідомленні.

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Згідно з інформацією відомства, відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. Пасажирам не потрібно мати з собою посадкових талонів. Потрібно лише пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.

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"Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім'ям із дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть із розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний поїзд", - наголошується в повідомленні.

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У Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги, пише пресслужба мінреінтеграції.

"Укрзалізниця" планує покращити сполучення з Польщею

Днями в держкомпанії "Укрзалізниця" повідомили про успішну тестову поїздку першого потяга євроколією маршрутом з Польщі до Рава-Руської.

"Сполучення планується відкрити для пасажирів влітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм. У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова", - повідомляла пресслужба "УЗ".

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