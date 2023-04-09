Українцям подовжили безплатний проїзд з Польщі до ФРН

Згідно з інформацією відомства, відправлення з Перемишля відбуватиметься по непарних числах квітня о 22:30. Пасажирам не потрібно мати з собою посадкових талонів. Потрібно лише пред'явити паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу.
"Пріоритет у перевезенні надається людям, які мають браслети від Польського Червоного Хреста, сім'ям із дітьми, літнім людям та особам з інвалідністю. У разі браку вільних місць необхідно звернутися до волонтерів Червоного Хреста. Вони допоможуть із розміщенням, а також гарантовано потрапити на наступний поїзд", - наголошується в повідомленні.
У Ганновері пасажирів зустрічають працівники або волонтери, які вкажуть маршрут до центрів допомоги, пише пресслужба мінреінтеграції.
"Укрзалізниця" планує покращити сполучення з Польщею
Днями в держкомпанії "Укрзалізниця" повідомили про успішну тестову поїздку першого потяга євроколією маршрутом з Польщі до Рава-Руської.
"Сполучення планується відкрити для пасажирів влітку та організувати по Рава-Руській зручний пересадочний хаб між поїздами з Варшави по євроколії 1435 мм та поїздами зі Львова по українській колії 1520 мм. У перспективі розглядатиметься проєкт подовження європейської колії безпосередньо до Львова", - повідомляла пресслужба "УЗ".
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