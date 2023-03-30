У Німеччині запускають паспортний сервіс ДП "Документ"
Дар'я Нинько
19 хв. тому
Український паспортний сервіс ДП "Документ" уже працює в Польщі, Туреччині, Словаччині й Чехії, а відтепер буде у ФРН. У центрах можна оформити ID-картку і закордонний паспорт, обміняти їх та замінити посвідчення водія.
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У столиці Німеччини Берліні в п'ятницю, 31 березня, відкривається перший центр паспортного сервісу українського державного підприємства "Документ", в якому громадяни України зможуть оформити паспортні документи.
"Розпочинається тестовий режим роботи з оформлення паспортних документів громадянам України у місті Берлін за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2", - повідомляється на офіційному сайті ДП "Документ".
Доки центр працюватиме у тестовому режимі, відвідувачів обслуговуватимуть з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00 у порядку "живої черги".
Досі українці, зокрема й ті, хто рятувався від війни у Німеччині, могли оформити паспорти лише через консульські установи.
Водночас паспортний сервіс ДП "Документ" уже працює в Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії.
Там українці можуть оформити ID-картку чи закордонний паспорт, зокрема і замість втраченого чи викраденого, обміняти їх у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації чи непридатністю до використання, замінити паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку та обміняти посвідчення водія.