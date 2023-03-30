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Офіцер німецької поліції перевіряє український паспорт у колишньому аеропорті Тегель у Берліні
Офіцер німецької поліції перевіряє український паспорт у колишньому аеропорту Тегель в Берліні (фото - з архіву)Фото: LISI NIESNER/REUTERS
СуспільствоНімеччина

У Німеччині запускають паспортний сервіс ДП "Документ"

Дар'я Нинько
19 хв. тому

Український паспортний сервіс ДП "Документ" уже працює в Польщі, Туреччині, Словаччині й Чехії, а відтепер буде у ФРН. У центрах можна оформити ID-картку і закордонний паспорт, обміняти їх та замінити посвідчення водія.

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У столиці Німеччини Берліні в п'ятницю, 31 березня, відкривається перший центр паспортного сервісу українського державного підприємства "Документ", в якому громадяни України зможуть оформити паспортні документи.

"Розпочинається тестовий режим роботи з оформлення паспортних документів громадянам України у місті Берлін за адресою: Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, поверх 2", - повідомляється на офіційному сайті ДП "Документ".

Доки центр працюватиме у тестовому режимі, відвідувачів обслуговуватимуть з понеділка по суботу з 09:00 до 18:00 у порядку "живої черги".

Про повноцінний запуск центру повідомлять окремо.

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ДП "Документ" уже працює в чотирьох країнах

Досі українці, зокрема й ті, хто рятувався від війни у Німеччині, могли оформити паспорти лише через консульські установи.

Водночас паспортний сервіс ДП "Документ" уже працює в Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії.

Там українці можуть оформити ID-картку чи закордонний паспорт, зокрема і замість втраченого чи викраденого, обміняти їх у зв'язку з закінченням строку дії, зміною інформації чи непридатністю до використання, замінити паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку та обміняти посвідчення водія.

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