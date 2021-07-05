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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "біометрія".
Біометрія - наука, в полі уваги якої перебувають фізіологічні або поведінкові характеристики живих істот, а також методи і засоби ідентифікації людини. Ці методи застосовують, наприклад, у біометричних паспортах. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Києві нині розглядається декілька варіантів щодо зміни режиму перетину кордону для громадян Росії. Серед можливих сценаріїв - запровадження віз, біометричні паспорти та заборона для певних категорій або усіх громадян.