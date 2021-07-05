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Біометрія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "біометрія".

Біометрія - наука, в полі уваги якої перебувають фізіологічні або поведінкові характеристики живих істот, а також методи і засоби ідентифікації людини. Ці методи застосовують, наприклад, у біометричних паспортах. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Нові умови видачі посвідчення особи у ФРН: посилення контролю за громадянами?

Нові умови видачі посвідчення особи у ФРН: посилення контролю за громадянами? 05.07.2021

У Німеччині відцифровуватимуть відбитки пальців рук з метою підвищення ступеня захисту посвідчень особи. Захисники персональних даних виступають проти цього нововведення.

Сім євро за шенген - що це означає для українців? (02.05.2018) 02.05.2018

Українцям та громадянам інших країн, що мають безвіз із Євросоюзом, з 2021 року доведеться платити 7 євро за в'їзд до Шенгенської зони. DW пояснює, що це за збір.
Старший брат із Берліна: в Німеччині тестують технологію розпізнавання облич

Старший брат із Берліна: в Німеччині тестують технологію розпізнавання облич 03.08.2017

Від початку серпня один із залізничних вокзалів Берліна перетворився на випробувальний майданчик для камер спостереження з функцією біометричного розпізнавання облич. Експеримент вже викликав хвилю критики.
У МЗС України розглядають можливість в'їзду громадян РФ за біометричними паспортами

У МЗС України розглядають можливість в'їзду громадян РФ за біометричними паспортами 30.06.2017

У Києві нині розглядається декілька варіантів щодо зміни режиму перетину кордону для громадян Росії. Серед можливих сценаріїв - запровадження віз, біометричні паспорти та заборона для певних категорій або усіх громадян.
РНБО: Україна готується впускати росіян лише за біометричними паспортами

РНБО: Україна готується впускати росіян лише за біометричними паспортами 24.06.2017

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що у росіян братимуть біометричні ідентифікаційні ознаки на в'їзді до України. Він виступив за відповідне переобладнання прикордонних пунктів.
Омріяний безвіз: українці збираються у перші подорожі Європою (відео)

Омріяний безвіз: українці збираються у перші подорожі Європою (відео) 09.06.2017

Поки українці готують біометричні паспорти та збирають валізи, владі не варто розслаблятися, вважають в посольстві ЄС в Києві. Реформована і некорумпована Україна має стати такою ж реальністю, як і "безвіз".

До ЄС без візи: лише з біометричним паспортом

До ЄС без візи: лише з біометричним паспортом 18.12.2015

Якщо безвізовий режим між Україною та ЄС таки запрацює з 2016 року, то скористатися його перевагами зможуть лише ті українці, хто має біометричний паспорт. Наразі таких близько 700 тисяч.
Шенгенська віза лише в обмін на відбитки пальців

Шенгенська віза лише в обмін на відбитки пальців 23.06.2015

Починаючи від 23 червня, шенгенську візу в Україні можна отримати лише, здавши відбитки пальців. Чи з'являться перед консульськими відділами знову черги? DW спробувала з'ясувати ситуацію.
Видача біометричних закордонних паспортів розпочнеться в Україні з 1 січня

Видача біометричних закордонних паспортів розпочнеться в Україні з 1 січня 30.12.2014

Відповідно до умов лібералізації візового режиму з ЄC, в Україні розпочнуть оформлення біометричних паспортів для виїзду за кордон. В Києві очікують на рішення про безвізовий режим у травні 2015 року.
Безвізовому режиму з ЄС перешкоджають війна на Донбасі та корупція

Безвізовому режиму з ЄС перешкоджають війна на Донбасі та корупція 12.11.2014

Україна отримає безвізовий режим з країнами ЄС не раніше кінця 2015 року, вважають експерти. Для цього Україні треба забезпечити охорону східного кордону, подолати корупцію і дати українцям біометричні паспорти.
Правозахисники критикують демографічний реєстр

Правозахисники критикують демографічний реєстр 14.12.2012

В Україні запроваджують біометричні документи, які будуть мати електронний чіп з особистою інформацією. Чому правозахисники стурбовані введенням єдиного реєстру, дізналася кореспондент DW.
Обережно! Розпізнавання обличчя

Обережно! Розпізнавання обличчя 07.12.2012

Біометричні дані допомагають ідентифікувати особу. Цифрове розпізнавання обличчя дає змогу легше вистежувати злочинців, а також бачити наскрізь звичайних громадян, застерігають захисники даних.