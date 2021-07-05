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Біометричний паспорт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "біометричні паспорти".

Біометричний паспорт дає право на виїзд за межі країни і в'їзд до іноземних держав, наприклад до країн Шенгенської зони. Біометричний паспорт відрізняється від звичайного тим, що в нього вбудований спеціальний мікропроцесорний чіп, який містить інформацію про власника та його персональні дані.

Нові умови видачі посвідчення особи у ФРН: посилення контролю за громадянами?

Нові умови видачі посвідчення особи у ФРН: посилення контролю за громадянами? 05.07.2021

У Німеччині відцифровуватимуть відбитки пальців рук з метою підвищення ступеня захисту посвідчень особи. Захисники персональних даних виступають проти цього нововведення.

В Україні з 1 січня збільшиться вартість оформлення біометричних документів

В Україні з 1 січня збільшиться вартість оформлення біометричних документів 31.12.2020

Підвищиться вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.
За три роки безвізу українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок до ЄС

За три роки "безвізу" українці здійснили майже 49 мільйонів поїздок до ЄС 11.06.2020

За три роки українці скористалися "безвізом" майже 49 мільйонів разів, причому найчастіше в країни ЄС літали. До пандемії коронавірусу спостерігалося постійне зростання пасажиропотоку, наголошують у Держприкордонслужбі.
У ДНР/ЛНР понад 950 тисяч осіб мають українську біометрику

У "ДНР/ЛНР" понад 950 тисяч осіб мають українську "біометрику" 24.02.2020

Станом на лютий 2020 року понад 950 тисяч осіб з реєстрацією в ОРДЛО отримали біометричні паспорти для виїзду за кордон. Крім того, за останній рік їх також отримали понад 16 тисяч мешканців окупованого Криму.
Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (відео)

Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (відео) 18.12.2019

Анґела Меркель запросила працівників не з ЄС на роботу до Німеччини. Однак "безвіз" та біометричний паспорт такого права не дають. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН?

Робота в Німеччині: що важливо знати українцям для працевлаштування (18.12.2019) 18.12.2019

Анґела Меркель запросила працівників не з ЄС на роботу до Німеччини. Однак "безвіз" та біометричний паспорт такого права не дають. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН?
Три мільйони українців скористалися безвізом за два роки

Три мільйони українців скористалися безвізом за два роки 11.06.2019

За два роки безвізу з ЄС ним скористалися майже три мільйони українців. Загалом за цей час громадяни України здійснили понад 42 мільйони поїздок до країн ЄС.
Два мільйони українців скористалися безвізом

Два мільйони українців скористалися "безвізом" 03.01.2019

Від початку дії безвізового режиму подорожей до ЄС для українців ним скористалися два мільйони громадян. Загалом за цей час українці з'їздили до ЄС 33 мільйони разів.

"Безвіз": український паспорт покращив свій рейтинг (10.09.2018) 10.09.2018

Український паспорт піднявся на 24 сходинку з 30 у рейтингу паспортів світу Global Passport Power Rank 2018. Ще в січні 2017 український паспорт був на 46 місці. Нині українці можуть подорожувати у 90 країн без віз.
Закордонпаспорт: Україна в лідерах на пострадянському просторі

Закордонпаспорт: Україна в лідерах на пострадянському просторі 30.07.2018

Літо - пора відпусток. Та перш, ніж ладнатися в далеку подорож, дізнайтеся про те, куди українцям можна податися без візи. DW з'ясувала, які переваги має український паспорт.
Рік безвізовому режиму України і ЄС: зміни у паперах і у свідомості

Рік безвізовому режиму України і ЄС: зміни у паперах і у свідомості 11.06.2018

Рівно рік тому громадяни України отримали можливість подорожувати до країн Шенгенської зони за безвізовим режимом. DW підбиває підсумки першого року його дії.

Сім євро за шенген - що це означає для українців? (02.05.2018) 02.05.2018

Українцям та громадянам інших країн, що мають безвіз із Євросоюзом, з 2021 року доведеться платити 7 євро за в'їзд до Шенгенської зони. DW пояснює, що це за збір.

Чи справді український паспорт - один з найбільш "безвізових" у світі? (02.03.2018) 02.03.2018

Петро Порошенко заявив, що український паспорт - серед найкращих у рейтингу паспортів світу. DW вирішила з'ясувати, наскільки справді "безвізова" Україна.
В Україні за минулий рік оформили 4 мільйони біометричних паспортів

В Україні за минулий рік оформили 4 мільйони біометричних паспортів 09.01.2018

Протягом 2017 року Державна міграційна служба видала майже чотири мільйони біометричних паспортів.
В Україні запрацювала система перевірки біометричних даних іноземців

В Україні запрацювала система перевірки біометричних даних іноземців 01.01.2018

Під час паспортного контролю в Україні почали перевіряти документи та відбитки пальців іноземців, зокрема за базами Інтерполу. Перевірка для громадян Росії - обов'язкова.
Нові правила на кордоні: щоб потрапити в Україну, росіяни здаватимуть відбитки пальців рук

Нові правила на кордоні: щоб потрапити в Україну, росіяни здаватимуть відбитки пальців рук 28.12.2017

З 1 січня 2018 року Україна посилює правила в'їзду на свою територію для російських громадян. У чому суть нововведень на українському кордоні і кого ще вони торкнуться, з'ясовувала DW.
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