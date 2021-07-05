На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "біометричні паспорти".

Біометричний паспорт дає право на виїзд за межі країни і в'їзд до іноземних держав, наприклад до країн Шенгенської зони. Біометричний паспорт відрізняється від звичайного тим, що в нього вбудований спеціальний мікропроцесорний чіп, який містить інформацію про власника та його персональні дані.