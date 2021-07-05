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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "біометричні паспорти".
Біометричний паспорт дає право на виїзд за межі країни і в'їзд до іноземних держав, наприклад до країн Шенгенської зони. Біометричний паспорт відрізняється від звичайного тим, що в нього вбудований спеціальний мікропроцесорний чіп, який містить інформацію про власника та його персональні дані.
За три роки українці скористалися "безвізом" майже 49 мільйонів разів, причому найчастіше в країни ЄС літали. До пандемії коронавірусу спостерігалося постійне зростання пасажиропотоку, наголошують у Держприкордонслужбі.
Анґела Меркель запросила працівників не з ЄС на роботу до Німеччини. Однак "безвіз" та біометричний паспорт такого права не дають. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН?
Анґела Меркель запросила працівників не з ЄС на роботу до Німеччини. Однак "безвіз" та біометричний паспорт такого права не дають. Що важливо знати українцям, щоб скористатися новим законом для працевлаштування у ФРН?