 В Україні з 1 січня збільшиться вартість оформлення біометричних документів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2020

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Новини

В Україні з 1 січня збільшиться вартість оформлення біометричних документів

Підвищиться вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання.

В Україні з 1 січня збільшиться вартість оформлення біометричних документів

В Україні з 1 січня збільшиться вартість оформлення біометричних документів

З 1 січня 2021 року підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків біометричних документів, у зв'язку з чим "несуттєво зросте загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та посвідок на тимчасове і постійне проживання". Про це у четвер, 31 грудня, повідомляє Державна міграційна служба України на своєму сайті.

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За день до збільшення вартості бланків чиновники пояснили, що ті особи, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2020 року, отримають документи за старою ціною. Тим же особам, хто послуги оплатив до 31 грудня, але заяву для оформлення ще не подав, доведеться доплатити на час подання заяви.

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Так, вартість бланка паспорта громадянина України у формі картки збільшиться з 219 до 237 гривень, а вартість бланка біометричного закордонного паспорта - з 330 до 342 гривень. Вартість бланків посвідок на проживання зросте з 291 до 315 гривень.

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