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Водійські права - посвідчення, що дає право на керування транспортним засобом. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "водійські права".
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У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?
У Німеччині забрати водійські права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для німецьких водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. DW пояснює, як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині.
В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". DW поспілкувалася з українськими водіями, які тестують електронні права та техпаспорти. Які їхні відгуки, як виглядають електронні документи та хто не зможе скористатися ними?