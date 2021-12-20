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Водійські права

Водійські права - посвідчення, що дає право на керування транспортним засобом. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "водійські права".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи розпрощалася Україна з радянським минулим - "Європа у фокусі" (20.12.2021) 20.12.2021

У Греції досі оговтуються після нищівних пожеж. В Іспанії рятують природу, шкодячи фермерам. Швейцарія починає лижний сезон в умовах пандемії. Як живеться українським шахтарям через 30 років після розпаду СРСР.
Україна закрилася для автомобілістів з Придністров'я

Україна закрилася для автомобілістів з Придністров'я 02.09.2021

Причина полягає у відсутності в більшості автомобілів та рейсових автобусів з Придністров'я міжнародно визнаних номерних знаків.
Чим живе молодь Німеччини: клімат, футбол, піца, Minecraft (21.05.2021)

Чим живе молодь Німеччини: клімат, футбол, піца, Minecraft (21.05.2021) 21.05.2021

Нині знайомимося з підлітками Німеччини. Що для них важливо в житті? Які цінності, цілі, хобі, смаки і види спорту їх цікавлять? Німецьких тінейджерів досліджувала репортерка DW Рейчел Стюарт.
ВР посилила відповідальність за водіння у нетверезому стані

ВР посилила відповідальність за водіння у нетверезому стані 16.02.2021

Відтепер охочим їхати напідпитку за кермом доведеться сплатити щонайменше 17 тисяч гривень штрафу. Крім того, за таке порушення на рік відбиратимуть водійські права, вирішили депутати ВР.
Нетверезе водіння: які штрафи за це у Німеччині (відео)

Нетверезе водіння: які штрафи за це у Німеччині (відео) 20.07.2020

П’яний за кермом. В Україні збираються ще більше посилити відповідальність за смертельні ДТП, винуватцями яких стають нетверезі водії. А як карають за це в Німеччині? Які штрафи і як контролюють?

П’яний за кермом: які штрафи за нетверезе водіння у Німеччині (17.07.2020) 17.07.2020

В Україні збираються ще більше посилити відповідальність за смертельні ДТП, винуватцями яких стають нетверезі водії. А як карають любителів надмірної дози пива чи шнапсу в Німеччині? Які штрафи і як контролюють?
Екссуддю Оксану Царевич виправдали у справі автомайданівців

Екссуддю Оксану Царевич виправдали у справі "автомайданівців" 30.06.2020

Колишню суддю Печерського районного суду Києва Оксану Царевич обвинувачували в тому, що вона у січні 2014 року неправомірно позбавила водійських прав учасників "Автомайдану" після акції під "Межигір'ям".
Люди з синдромом Дауна в Німеччині: Ми - не хворі, ми - інші!

Люди з синдромом Дауна в Німеччині: "Ми - не хворі, ми - інші!" 25.06.2020

У Німеччині вони навчаються, працюють, займаються спортом, складають іспити на водійські права, малюють, грають в театрі і пишуть статті для журналу під назвою "Поцілунок у вухо".
Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео)

Штрафи на дорогах Німеччини: яке найсуворіше покарання для пішоходів? (відео) 05.06.2020

У Німеччині забрати права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. Як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині?

Штрафи на дорогах Німеччини: як карають водіїв і пішоходів за порушення ПДР (05.06.2020) 05.06.2020

У Німеччині забрати водійські права за порушення правил дорожнього руху можуть навіть у пішохода. Штрафи для німецьких водіїв не менш суворі, особливо за перевищення швидкості. DW пояснює, як саме карають та штрафують за порушення ПДР у Німеччині.

В Україні системних порушників ПДР хочуть позбавляти водійських прав

В Україні системних порушників ПДР хочуть позбавляти водійських прав 03.06.2020

Якщо у водія в Україні набереться 10-15 штрафів за порушення правил дорожнього руху, його планують позбавляти водійських прав. Після цього людина має перездати іспит в автошколі.
У Німеччині тепер можна набагато швидше втратити водійські права

У Німеччині тепер можна набагато швидше втратити водійські права 06.05.2020

У Німеччині почав діяти новий штрафний каталог для водіїв. Деякі адміністративні штрафи суттєво збільшили. Також запроваджені нові покарання.

Електронні права: як українські водії тестують додаток для державних послуг "Дія" (17.12.2019) 17.12.2019

В Україні запрацював мобільний додаток державних послуг "Дія". DW поспілкувалася з українськими водіями, які тестують електронні права та техпаспорти. Які їхні відгуки, як виглядають електронні документи та хто не зможе скористатися ними?
Лондонська влада не продовжила ліцензію Uber

Лондонська влада не продовжила ліцензію Uber 25.11.2019

Транспортне управління британської столиці звинуватило компанію в тому, що її неавторизовані водії здійснили 14 тисяч поїздок без страховок. Uber обіцяє оскаржити рішення влади.
Що треба знати про нові правила отримання водійських прав в Україні

Що треба знати про нові правила отримання водійських прав в Україні 09.04.2019

Отримати посвідчення водія в Україні може стати складніше. Запроваджені урядом нововведеня мають на меті посилити контроль над підготовкою водіїв. Що саме зміниться і як отримують права в Німеччині - в огляді DW.

Як штрафують водіїв у Німеччині за пияцтво (відео)

Як штрафують водіїв у Німеччині за пияцтво (відео) 05.07.2018

Випив пива і відразу за кермо? У Німеччині краще не ризикувати. Пляшка пива перед тим, як сісти за кермо, може дуже дорого обійтися!

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