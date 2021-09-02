Україна закрилася для автомобілістів з Придністров'я

Багато жителів Придністров'я, які прямували в перший день осені до сусідньої України, змушені були повернутися додому ні з чим. Як повідомляють придністровські ЗМІ, українські прикордонники "завертали" навіть рейсові автобуси до Одеси. "Люди виходили в Первомайську, переходили кордон пішки й діставалися Одеси самотужки", - повідомляє місцеве телебачення.

З 1 вересня Україна припинила пускати на свою територію автомобілі з придністровськими номерами. Їхні власники повинні змінити номер машини на нейтральний, міжнародно визнаний, в одному зі спеціальних пунктів, відкритих в містах невизнаної республіки. Однак не всі поспішають це зробити. DW за допомогою експертів розбиралася, чому - і як вирішуватиметься ця проблема.

Нейтральні номери для Придністров'я

Нейтральні реєстраційні номери дозволяють придністровським автовласникам виїжджати за кордон і брати участь в міжнародному дорожньому русі. Кишинів і Тирасполь знайшли спільне вирішення питання ще в 2018 році, тоді ж був розроблений дизайн нових номерних знаків і відкриті пункти спрощеної видачі в Придністров'ї.

Однак придністровці не поспішали проходити перереєстрацію. За даними влади невизнаної республіки, за три роки лише 5,5 тисячі машин отримали нові номери - зі зареєстрованих в регіоні 110 тисяч одиниць автотранспорту. Понад те, як пише придністровська преса, частина автовласників, які замінили номери, через якийсь час попросили повернути їм придністровські.

Автомобіль з придністровським номером

Проблема в тому, що за кордоном на додаток до нейтральних номерів потрібні молдовські водійські права. Адже відповідно до Віденської конвенції, "для перетину кордону держави водій повинен мати національне або міжнародне посвідчення водія, видане державою-членом ООН". Як стверджує офіційний Кишинів, для придністровців передбачена спрощена процедура обміну водійських прав.

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Проблеми автомобілістів Придністров'я

Придністровська журналістка Наталя Скуртул серед тих, хто не має наміру міняти номери свого автомобіля. По-перше, каже вона в інтерв'ю DW, у неї стара машина, "а там є якісь обмеження за віком авто". По-друге, це дорого - з 1 червня молдовська сторона підняла ціни на послуги "і тепер за все доведеться платити близько 200 доларів, що для придністровців дуже дорого". Нарешті, "якщо у тебе нейтральні номери і молдовські права, можуть виникнути труднощі в Придністров'ї, якщо нейтральні номери і придністровські права - в Кишиневі", переконана Наталія Скуртул.

Автомобіль з номером Республіки Молдова

Крім того, молдовські водійські права може отримати тільки громадянин Молдови, стверджує в розмові з кореспондентом DW колишній віцеміністр закордонних справ невизнаної республіки, директор Інституту соціально-політичних досліджень і регіонального розвитку Ігор Шорников. У Придністров'ї ж, каже він, налічується 220 тисяч російських громадян і 80 тисяч українців. "Люди не знають, що робити, або якимось чином отримувати українські номери для машин, або шукати якісь обхідні шляхи", - розповідає він.

Як вважає експерт, "найболючіше заборона вдарить по малому бізнесу, по людях, які їздять до Одеси за товаром. Це розцінюється як блокада регіону". На його думку, "розумно було б, щоб Київ відгукнувся на прохання Кишинева і відклав заборону на січень 2022 року, хоча і в цьому разі для вирішення проблем часу мало".

25 серпня посольство Молдови в Києві звернулося до українського МЗС з проханням відстрочити заборону на в'їзд і транзит транспорту з придністровськими номерами до 10 січня наступного року. 30 серпня на зустрічі віцепрем'єра з реінтеграції Влада Кульмінского і глави МВС Анни Ревенко з представниками дипмісій, акредитованих в Кишиневі, молдовська сторона прохання повторила, повідомляє пресслужба уряду. Проте 1 вересня Україна заборону все ж запровадила.

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Блокада Придністров'я або загострення на порожньому місці?

Депутат молдовського парламенту від правлячої партії "Дія і солідарність" Оазу Нантой вважає, що на придністровських автомобілях повинні бути не нейтральні, а молдовські номери. Він навів як приклад найбільше підприємство Лівобережжя Молдовський металургійний завод, "де всі 300 одиниць автотранспорту їздять з молдовськими номерами - і нічого". "Всі ці нейтральні знаки, вся ця політика маленьких кроків" щодо зближення берегів "тільки додаткові труднощі створюють", заявив Нантой в інтерв'ю DW. Він упевнений, що "Україні набридло грати в ці ігри": "Придністровські лідери стверджують, що винен Кишинів. А Кишинів не хоче загострення обстановки на порожньому місці".

Питання нейтральних номерів обговорювалося під час короткого візиту до Кишинева заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака 11 серпня. Після зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду він заявив пресі, що глава держави запевнила його, "що жодної блокади не буде. І вони роблять все, щоб вона не настала з 1 вересня, коли наступають певні обмеження, виходячи з того, що в Придністров'ї проживають громадяни Молдови".

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Тирасполь кличе за стіл переговорів

1 вересня зовнішньополітичне відомство Придністров'я звернулося до учасників переговорного процесу в форматі 5+2 (де Кишинів і Тирасполь - сторони конфлікту, Росія, Україна і ОБСЄ його гаранти, ЄС і США - спостерігачі - Ред.) з пропозицією провести консультації з ситуації, що склалася. Тирасполь закликав правобережну Молдову сісти за стіл переговорів "для якнайшвидшого розв'язання всього комплексу проблем, включаючи тематику водійських посвідчень, реєстрації вантажного і пасажирського автотранспорту, а також інших аспектів".

На момент публікації матеріалу позиції офіційного Кишинева щодо ситуації, що склалася, не було оприлюднено.