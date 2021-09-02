Україна закрилася для автомобілістів з Придністров'я
Причина полягає у відсутності в більшості автомобілів та рейсових автобусів з Придністров'я міжнародно визнаних номерних знаків.
Московський проспект в Кишиневі, Республіка Молдова
Багато жителів Придністров'я, які прямували в перший день осені до сусідньої України, змушені були повернутися додому ні з чим. Як повідомляють придністровські ЗМІ, українські прикордонники "завертали" навіть рейсові автобуси до Одеси. "Люди виходили в Первомайську, переходили кордон пішки й діставалися Одеси самотужки", - повідомляє місцеве телебачення.
З 1 вересня Україна припинила пускати на свою територію автомобілі з придністровськими номерами. Їхні власники повинні змінити номер машини на нейтральний, міжнародно визнаний, в одному зі спеціальних пунктів, відкритих в містах невизнаної республіки. Однак не всі поспішають це зробити. DW за допомогою експертів розбиралася, чому - і як вирішуватиметься ця проблема.
Нейтральні номери для Придністров'я
Нейтральні реєстраційні номери дозволяють придністровським автовласникам виїжджати за кордон і брати участь в міжнародному дорожньому русі. Кишинів і Тирасполь знайшли спільне вирішення питання ще в 2018 році, тоді ж був розроблений дизайн нових номерних знаків і відкриті пункти спрощеної видачі в Придністров'ї.
Однак придністровці не поспішали проходити перереєстрацію. За даними влади невизнаної республіки, за три роки лише 5,5 тисячі машин отримали нові номери - зі зареєстрованих в регіоні 110 тисяч одиниць автотранспорту. Понад те, як пише придністровська преса, частина автовласників, які замінили номери, через якийсь час попросили повернути їм придністровські.
Автомобіль з придністровським номером
Проблема в тому, що за кордоном на додаток до нейтральних номерів потрібні молдовські водійські права. Адже відповідно до Віденської конвенції, "для перетину кордону держави водій повинен мати національне або міжнародне посвідчення водія, видане державою-членом ООН". Як стверджує офіційний Кишинів, для придністровців передбачена спрощена процедура обміну водійських прав.
Придністровська журналістка Наталя Скуртул серед тих, хто не має наміру міняти номери свого автомобіля. По-перше, каже вона в інтерв'ю DW, у неї стара машина, "а там є якісь обмеження за віком авто". По-друге, це дорого - з 1 червня молдовська сторона підняла ціни на послуги "і тепер за все доведеться платити близько 200 доларів, що для придністровців дуже дорого". Нарешті, "якщо у тебе нейтральні номери і молдовські права, можуть виникнути труднощі в Придністров'ї, якщо нейтральні номери і придністровські права - в Кишиневі", переконана Наталія Скуртул.
Автомобіль з номером Республіки Молдова
Крім того, молдовські водійські права може отримати тільки громадянин Молдови, стверджує в розмові з кореспондентом DW колишній віцеміністр закордонних справ невизнаної республіки, директор Інституту соціально-політичних досліджень і регіонального розвитку Ігор Шорников. У Придністров'ї ж, каже він, налічується 220 тисяч російських громадян і 80 тисяч українців. "Люди не знають, що робити, або якимось чином отримувати українські номери для машин, або шукати якісь обхідні шляхи", - розповідає він.
Як вважає експерт, "найболючіше заборона вдарить по малому бізнесу, по людях, які їздять до Одеси за товаром. Це розцінюється як блокада регіону". На його думку, "розумно було б, щоб Київ відгукнувся на прохання Кишинева і відклав заборону на січень 2022 року, хоча і в цьому разі для вирішення проблем часу мало".
25 серпня посольство Молдови в Києві звернулося до українського МЗС з проханням відстрочити заборону на в'їзд і транзит транспорту з придністровськими номерами до 10 січня наступного року. 30 серпня на зустрічі віцепрем'єра з реінтеграції Влада Кульмінского і глави МВС Анни Ревенко з представниками дипмісій, акредитованих в Кишиневі, молдовська сторона прохання повторила, повідомляє пресслужба уряду. Проте 1 вересня Україна заборону все ж запровадила.
Блокада Придністров'я або загострення на порожньому місці?
Депутат молдовського парламенту від правлячої партії "Дія і солідарність" Оазу Нантой вважає, що на придністровських автомобілях повинні бути не нейтральні, а молдовські номери. Він навів як приклад найбільше підприємство Лівобережжя Молдовський металургійний завод, "де всі 300 одиниць автотранспорту їздять з молдовськими номерами - і нічого". "Всі ці нейтральні знаки, вся ця політика маленьких кроків" щодо зближення берегів "тільки додаткові труднощі створюють", заявив Нантой в інтерв'ю DW. Він упевнений, що "Україні набридло грати в ці ігри": "Придністровські лідери стверджують, що винен Кишинів. А Кишинів не хоче загострення обстановки на порожньому місці".
Питання нейтральних номерів обговорювалося під час короткого візиту до Кишинева заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака 11 серпня. Після зустрічі з президентом Молдови Майєю Санду він заявив пресі, що глава держави запевнила його, "що жодної блокади не буде. І вони роблять все, щоб вона не настала з 1 вересня, коли наступають певні обмеження, виходячи з того, що в Придністров'ї проживають громадяни Молдови".
1 вересня зовнішньополітичне відомство Придністров'я звернулося до учасників переговорного процесу в форматі 5+2 (де Кишинів і Тирасполь - сторони конфлікту, Росія, Україна і ОБСЄ його гаранти, ЄС і США - спостерігачі - Ред.) з пропозицією провести консультації з ситуації, що склалася. Тирасполь закликав правобережну Молдову сісти за стіл переговорів "для якнайшвидшого розв'язання всього комплексу проблем, включаючи тематику водійських посвідчень, реєстрації вантажного і пасажирського автотранспорту, а також інших аспектів".
На момент публікації матеріалу позиції офіційного Кишинева щодо ситуації, що склалася, не було оприлюднено.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Розділена Молдова
25 років тому внаслідок збройного конфлікту Молдова була розділена надвоє, а своєрідним кордоном стала річка Дністер. На сході країни, на лівому березі Дністра, виникла самопроголошена "Придністровська молдовська республіка", яка орієнтується на Росію. Дістатися з Молдови до будь-якого населеного пункту Придністров'я можна лише через адміністративний кордон.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Пропускний пункт на придністровській митниці
Бендери - друге завбільшки місто невизнаної "Придністровської республіки". Розташоване воно на правому березі Дністра, але перебуває під юрисдикцією Тирасполя. Раніше доїхати з Кишинева до Бендер можна було за 40 хвилин. Тепер же є небезпека застрягнути на придністровській митниці. Перед нею пост миротворців, де служать молдовські, придністровські та російські військові.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Варницький анклав
Село Варниця лежить на березі Дністра. Воно знаходиться у межах міста Бендери, але адміністративно належить до Аненій-Нойського району правобережної Молдови. 25 років тому, під час збройного конфлікту між берегами Дністра, його жителі підтримували Кишинів, відмовившись стати частиною невизнаного Придністров'я. На фото - меморіал у Варниці, що вшановує пам'ять загиблих односельців.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Вулиця імені Карла XII
Варниці є що запропонувати історикам. Можливо, це єдине у світі село, де є вулиця імені шведського короля Карла XII. Після поразки під Полтавою 1709 року він утік сюди від армії Петра I. У 1711-1713 роках там, де зараз розкинулися городи варницьких селян, виросли королівська резиденція та поселення, яке назвали Новий Стокгольм. 1993 року в Варниці знайшли рештки королівської канцелярії.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
З допомогою Євросоюзу
У найближчому майбутньому на території колишньої королівської резиденції відкриють музей Карла XII. Проект за фінансової підтримки Євросоюзу та Швеції ініціювала шведська неурядова організація зі складною для вимови назвою Nordiskkulturochhistoryformedling. Приєдналася і місцева жіноча організація, яку очолює Вероніка Штефан.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Скарб Мазепи
На вулиці Карла XII є пам'ятний знак на місці смерті українського гетьмана Івана Мазепи, який утік сюди від російської армії разом зі шведським королем. За легендою, тікаючи, Мазепа зумів захопити з собою дві діжки золота і кілька мішків срібла. Частина потонула у Дніпрі, але щось, як кажуть історики, потрапило у Варницю. Мазепа помер у тутешньому сільському будинку 22 вересня 1709 року.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Вулиця на кордоні
Цю вулицю Варниці жителі розташованих навпроти будинків називають по-різному. Одні вважають, що живуть на вулиці Ніколае Йорга, а інші стверджують, що на Борисівській. Це тому, що бік вулиці з непарними номерами належить до молдовської Варниці, а з парними - до придністровських Бендер. Через це виникає чимало проблем, наприклад, у бізнесменів, які хочуть зареєструвати тут підприємство.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Місцеві реалії
Нашим гідом по Варниці став голова місцевої ради Георгій Лупу. Він розповів, що деякі жителі одержують придністровські пенсії з російськими доплатами, оскільки працювали на підприємствах у Бендерах. Співробітники ж варницьких підприємств отримують зарплату в молдовських леях, а послуги ЖКГ оплачують російськими рублями. Співвідношення між леєм і рублем 3:1 на користь придністровської валюти.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Танк у гаражі
Георгій привіз нас на колишню військову базу 14-тої російської армії. На закинутій базі є чимало цікавого. Наприклад, у одному з гаражів стоїть справжній танк. Щоправда, сфотографувати його не вдалося, оскільки господаря не було. Він - один з місцевих жителів, який придбав на цій території ділянку землі разом із закинутим поржавілим обладнанням. Залишилася тут і вартова вишка.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Бендери тоді й зараз
Щоб потрапити з Варниці до Бендер, треба проїхати через митницю й одержати міграційну карту. У червні 1992 року тут точилися запеклі бої за міст через Дністер. У них загинуло більше тисячі людей. Сьогодні місто живе звичайним життям і відрізняється від інших молдовських міст хіба що великою кількістю пам'ятників війни.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Бендерська фортеця
Квитки до Бендерської фортеці, головної пам'ятки міста, можна придбати за молдовські леї. Збудована турками у XVI столітті фортифікація тільки нещодавно відкрилася для екскурсій. У радянські часи тут дислокувалася ракетна бригада 14-ї російської армії та понтонно-мостовий полк. Нині упритул до фортеці прилягає військова частина армії невизнаної "Придністровської республіки".
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Той самий Мюнхгаузен
Перед входом до фортеці стоїть гарматне ядро, на якому той самий Мюнхгаузен злітав поглянути на позиції супротивника, що ховався за стінами цитаделі. І ядро, і пам'ятник літературному герою встановлені тут не просто так. Прототип повісті Рудольфа Еріха Распе - Карл Фрідріх Єронім барон фон Мюнхгаузен - дійсно 1737 року брав участь у штурмі Бендерської фортеці російськими військами.
25 років від початку конфлікту: Придністров'я учора й сьогодні
Міст, що роз'єднує
З оглядового майданчика Бендерської фортеці видно міст через Дністер. За ним на протилежному боці - Тирасполь, столиця невизнаної "республіки". Усі 25 років, що минули після збройних сутичок, міст не з'єднує, а радше роз'єднує береги. Після завершення конфлікту влітку 1992 року почався процес перемовин з його урегулювання і статусу Придністровського регіону. Він триває досі.