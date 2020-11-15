 Санду: Війська РФ мають бути виведені з Придністров′я | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2020

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Санду: Війська РФ мають бути виведені з Придністров'я

Новообрана президентка Молдови Майя Санду пропонує замінити російських миротворців у Молдові на місію під егідою ОБСЄ.

Майя Санду

Майя Санду

Новообрана президентка Молдови Майя Санду висловилася за діалог із Росією з питання виведення російських військ із території Придністров'я. "Є дві частини російських військ у Придністровському регіоні. Є оперативна група російських військ, яка перебуває на території Молдови без жодних офіційних документів. Немає і не було ніколи угоди про перебування цих військ, немає згоди Молдови на перебування цієї групи військ у нашій країні. Й ці війська мають бути виведені, як і озброєння і боєприпаси, яке вони охороняють", - заявила Санду в понеділок, 30 листопада, на першій пресконференції як обрана президентка.

Також вона додала, що є і друга частина озброєних формувань Росії в Молдові - миротворчі сили. "Миротворчі сили перебувають у Молдові відповідно до угоди від 21 липня 1992 року. Наразі не існує загрози відновлення збройного конфлікту. Й ми виступаємо за перетворення цієї миротворчої операції на цивільну міжнародну місію під мандатом ОБСЄ. Це не нова позиція, це офіційна позиція Молдови, яку неодноразово було озвучено впродовж років", - сказала Санду.

"Ми бачимо, що Росія іншої думки. Ми проводитимемо діалог, переговори, обговорюватимемо. Ми - незалежна країна, яка не хоче перебування іноземних військ на своїй території. Проводитимемо переговори. Минулого року, коли я була прем'єр-міністром, ми бачили відкритість із боку Росії для таких переговорів", - заявила Санду.

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Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у понеділок заявив, що Санду попередньо не обговорювала з Москвою ідею щодо заміни російських миротворців у Придністров'ї на місію під мандаторм ОБСЄ.

Нагадаємо, що Майю Санду обрали президенткою Молдови в другому турі прзидентських виборів, що відбулися 15 листопада 2020 року. 

Як відомо, оперативна група російських військ перебуває на території Придністров'я з 1995 року. Попередній президент Молдови Ігор Додон виступав проти їхнього виведення. У червні 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з Придністров'я.

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