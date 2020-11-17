Молдова: Майю Санду оголошено переможницею на виборах

Переможницею президентських виборів у Молдові офіційно визнана колишня прем'єр-міністерка країни Майя Санду. Про це повідомила Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови у п'ятницю, 20 листопада, за підсумками підрахунку всіх голосів. За даними ЦВК, кандидатуру Санду підтримали 57,72 відсотка жителів країни, а її суперника Ігоря Додона - 42,28 відсотка.

У першому турі виборів 1 листопада чинний глава держави Додон набрав 32,61 відсотка голосів, а голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" (PAS) Санду - 36,16 відсотка. Явка на виборах становила близько 43 відсотків. Другий тур виборів відбувся 15 листопада.

Читайте також: Коментар: Молдова після виборів - нова доба у найбіднішій країні Європи

За даними соціологів, перемогу Санду забезпечили центральні райони Молдови і Кишинева. Додон, який обіймає вищу державну посаду з кінця 2016 року, своєю чергою, переміг у багатьох сільських районах на півночі і півдні Молдови, а також на виборчій дільниці в Росії. Термін повноважень Додона закінчується 23 грудня.