 Молдова: Майю Санду оголошено переможницею на виборах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2020

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Молдова: Майю Санду оголошено переможницею на виборах

Лідерка проєвропейської партії "Дія і солідарність" Майя Санду отримала 57,7 відсотка голосів у другому турі президентських виборів в Молдові.

Майя Санду

Майя Санду

Переможницею президентських виборів у Молдові офіційно визнана колишня прем'єр-міністерка країни Майя Санду. Про це повідомила Центральна виборча комісія (ЦВК) Молдови у п'ятницю, 20 листопада, за підсумками підрахунку всіх голосів. За даними ЦВК, кандидатуру Санду підтримали 57,72 відсотка жителів країни, а її суперника Ігоря Додона - 42,28 відсотка.

У першому турі виборів 1 листопада чинний глава держави Додон набрав 32,61 відсотка голосів, а голова проєвропейської партії "Дія і солідарність" (PAS) Санду - 36,16 відсотка. Явка на виборах становила близько 43 відсотків. Другий тур виборів відбувся 15 листопада.

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За даними соціологів, перемогу Санду забезпечили центральні райони Молдови і Кишинева. Додон, який обіймає вищу державну посаду з кінця 2016 року, своєю чергою, переміг у багатьох сільських районах на півночі і півдні Молдови, а також на виборчій дільниці в Росії. Термін повноважень Додона закінчується 23 грудня.

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