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Ігор Додон

Ігор Додон - молдовський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Додон".

Ігор Додон був президентом Молдови з 2016 до 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Молдові затримали генпрокурора за підозрою в корупції

У Молдові затримали генпрокурора за підозрою в корупції 06.10.2021

Генпрокурору Молдови Олександру Стояногло закидають зловживання службовим становищем та корупцію. Він назвав те, що з ним трапилось, "зведенням рахунків" з боку президентки Майї Санду.
Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови

Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови 13.07.2021

Вперше в історії Молдови у парламенті країни абсолютну більшість матиме проєвропейська партія з курсом на реформи. Це - добра новина для Європи, вважає Александра Шерле.
Молдова: на парламентських виборах попереду проєвропейська партія

Молдова: на парламентських виборах попереду проєвропейська партія 11.07.2021

Партія президентки Майї Санду "Дія і солідарність" набирає, за попередніми оцінками, 46 відсотків голосів. За проросійський блок комуністів і соціалістів проголосували 33 відсотки виборців, кажуть у Кишиневі.
У Молдові почалися дострокові парламентські вибори

У Молдові почалися дострокові парламентські вибори 11.07.2021

Головна інтрига виборів - чи зможе президентка Майя Санду зміцнити владу і продовжити прозахідний курс країни. Альтернатива цьому - реванш соціалістів і комуністів.
У Молдові парламент відмовляється розпускатися

У Молдові парламент відмовляється розпускатися 23.04.2021

Ухвалене раніше рішення Конституційного суду Молдови про розпуск парламенту має "тоталітарний" і "недемократичний" характер, наголосили однопартійці експрезидента країни Ігоря Додона.
КС Молдови визнав неконституційним закон про статус російської мови

КС Молдови визнав неконституційним закон про статус російської мови 21.01.2021

Російську мову в Молдові позбавили статусу мови міжнаціонального спілкування. Конституційний суд в Кишиневі оголосив таким, що суперечить конституції, закон, ухвалений парламентом місяць тому.
Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров'я і російський газ (відео)

Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров'я і російський газ (відео) 05.01.2021

Президентка Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня. В ексклюзивному інтерв'ю DW вона розповіла про контакт із Володимиром Зеленським, шляхи вирішення конфлікту в Придністров'ї і відносини з Росією та ЄС.

Президентка Молдови Майя Санду про Зеленського, Придністров'я і російський газ (04.01.2021) 04.01.2021

Президентка Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня. В ексклюзивному інтерв'ю DW вона розповіла про контакт із Володимиром Зеленським, шляхи вирішення конфлікту в Придністров'ї і відносини з Росією та ЄС.

Прем'єр-міністр Молдови оголосив про відставку уряду

Прем'єр-міністр Молдови оголосив про відставку уряду 23.12.2020

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку повідомив про відставку свого уряду. Чинний президент Молдови Ігор Додон уже заявив, що треба почати консультації для розпуску парламенту і призначення дати дострокових виборів.
Додон підписав закони, що повертають статус російській мові в Молдові

Додон підписав закони, що повертають статус російській мові в Молдові 18.12.2020

В Молдові передбачено відновлення статусу російської мови, як мови міжетнічного спілкування, також мають повернутися випуски новин російських телеканалів, а аптеки мають надавати інформацію російською мовою.

Парламент Молдови визнав російську мовою міжнаціонального спілкування

Парламент Молдови визнав російську "мовою міжнаціонального спілкування" 16.12.2020

Згідно з прийнятим у Молдові законом, у взаєминах з органами влади, а також з підприємствами мовою усного та письмового спілкування є державна мова та/або російська мова як "мова міжнаціонального спілкування".
Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (відео)

Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (відео) 07.12.2020

До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагаються обмежити її повноваження. Санду та її прихильники протестують.
У Молдові прибічники Санду вимагають розпустити парламент і уряд

У Молдові прибічники Санду вимагають розпустити парламент і уряд 06.12.2020

Акція протесту в Кишиневі завершилася ухваленням резолюції з вимогою відставки уряду і проведення дострокових парламентських виборів.

Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (04.12.2020) 04.12.2020

До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагається обмежити її повноваження. Санду закликала своїх прихильників вийти на акції протестів.
Майя Санду: Цей уряд і парламент повинні піти

Майя Санду: Цей уряд і парламент повинні піти 03.12.2020

Обрана президентка Молдови Майя Санду анонсувала проведення акції протесту, учасники якої висловляться за відставку уряду і розпуск парламенту.
Парламент Молдови обмежив повноваження президента

Парламент Молдови обмежив повноваження президента 03.12.2020

Напередодні обрана президентка Майя Санду закликала прихильників вийти на акцію протесту проти узурпації влади ще чинним президентом Ігорем Додоном.
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