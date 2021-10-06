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Ігор Додон - молдовський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ігор Додон".
Ігор Додон був президентом Молдови з 2016 до 2020 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президентка Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня. В ексклюзивному інтерв'ю DW вона розповіла про контакт із Володимиром Зеленським, шляхи вирішення конфлікту в Придністров'ї і відносини з Росією та ЄС.
Президентка Молдови Майя Санду відвідає Україну 12 січня. В ексклюзивному інтерв'ю DW вона розповіла про контакт із Володимиром Зеленським, шляхи вирішення конфлікту в Придністров'ї і відносини з Росією та ЄС.
До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагаються обмежити її повноваження. Санду та її прихильники протестують.
До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагається обмежити її повноваження. Санду закликала своїх прихильників вийти на акції протестів.