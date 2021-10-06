Ігор Додон

Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (відео)

До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагаються обмежити її повноваження. Санду та її прихильники протестують.