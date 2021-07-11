Молдова: на парламентських виборах попереду проєвропейська партія

Пропрезидентська партія "Дія і солідарність" (PAS) лідирує на дострокових виборах до парламенту Молдови. Про це свідчать оприлюднені ввечері неділі, 11 липня, Центральною виборчою комісією попередні дані підрахунку голосів.

Згідно з цими даними, вже оброблено дані з понад 50 відсотків виборчих дільниць (1220 з 2 150). Поки що підраховано 550 тисяч, з майже 1,5 мільйона голосів виборців. Згідно з цими попередніми даними, PAS отримує понад 46 відсотків голосів виборців. Далі йде Блок комуністів і соціалістів - 31,4 відсотка і партія "Шор" - близько восьми відсотків голосів виборців.

Решта партій поки не може подолати 5-відсотковий поріг для проходження в парламент.

У партії Санду всі шанси отримати більшість у парламенті

Згідно з попередніми підрахунками, PAS може отримати парламентську більшість - понад 51 мандати зі 101. Це може статися внаслідок перерозподілу голосів партій, які не потраплять у парламент. Крім того, за PAS масово голосують виборці за кордоном. За допомогою цих голосів PAS може отримати додатково 10-12 мандатів у парламенті. Таким чином, PAS може отримати близько 60 зі 101 мандата, пише інформагенція "Інтерфакс".

У дострокових виборах до парламенту Молдови взяло участь трохи менше півтора мільйона виборців, що становить понад 48 відсотків наділених правом голосу громадян. За 101 мандат в парламенті боролися 20 партій, два блоки й один незалежний кандидат.

О 21:00 за місцевим часом закрилися всі дільниці в країні. Утім, голосування триває в деяких країнах Європи, США та Канаді.

Президентка Санду призначила дострокові вибори до парламенту після того, як протягом трьох місяців після виборів не вдалося сформувати уряд. 15 квітня Конституційний суд Молдови за запитом президентки ухвалив рішення, згідно з яким були всі підстави для розпуску парламенту.

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