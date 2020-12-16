КС Молдови визнав неконституційним закон про статус російської мови

Конституційний суд Молдови визнав неконституційним закон про особливий статус російської мови як мови міжнаціонального спілкування. Відповідне рішення КС у Кишиневі ухвалив у четвер, 21 січня, розглянувши запит трьох опозиційних депутатів.

Згідно з заявою голови Конституційного суду країни Домніки Маноле, стаття 2 закону про функціонування мов у Молдові, ухваленого парламентом 16 грудня 2020 року, "надає російській мові привілейований статус щодо інших мов національних меншин в Республіці Молдова", який не передбачений конституцією країни.

Опираючись на результати перепису населення 2014 року, КС зазначив, що в Молдові існують райони, де, приміром, українська мова має більше поширення, ніж російська, а в деяких районах російська мова використовується менш ніж трьома відсотками населення. "Попри це, стаючи на рівень мови міжнаціонального спілкування, вона (російська мова. - Ред.) набуває статусу квазіофіційної нарівні з (державною. - Ред.) румунською мовою", - йдеться в тексті заяви Маноле.

У заяві наголошується, що румунська мова є рідною мовою для не менше ніж 77,86 відсотка громадян, російська - для не менше ніж 9,39 громадян, гагаузька - для не менше ніж 4,08 відсотка, українська - для не менше ніж 3,82 відсотка громадян, а болгарська є рідною мовою для не менше ніж 1,48 відсотка громадян Молдови.

Закон про функціонування мов у Молдові передбачає надання російській мові статусу мови міжнаціонального спілкування і можливість звертатися російською мовою в органи державного управління. Цим законом також передбачається покарання чиновникам, які відмовляються відповідати на звертання російською.

Визнавши новий закон таким, що суперечить конституції, Конституційний суд погодився з аргументами депутатів від опозиції, які стверджували, що документ порушує права більшості громадян Молдови і принижує роль державної мови.

Рішення КС є обов'язковим і оскарженню не підлягає. Чинність названого закону припиняється з моменту ухвалення рішення Конституційного суду.