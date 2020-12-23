У Молдові в.о. прем'єра став глава МЗС Ауреліу Чокой

Міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой призначений виконувачем обов'язків прем'єр-міністра країни.

Відповідний указ підписала в четвер, 31 грудня, президентка Майя Санду у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра Іона Кіку і його відмовою виконувати обов'язки глави уряду до затвердження нового складу кабінету. Указ набирає чинності з 1 січня 2021 року, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

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Минулого тижня Кіку заявив про відставку уряду. Він пояснив, що тим самим "створює умови для того, щоб нова президентка Майя Санду могла розпустити парламент і призначити дату дострокових виборів".

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Згідно з законодавством, президент повинен призначити в.о. прем'єра одного з міністрів, а в.о. міністрів - когось із держсекретарів міністерств. Перед відставкою уряд звільнив з посад багатьох держсекретарів - так, що в деяких міністерствах навіть нікому виконувати обов'язки міністра.

Хто такий Ауреліу Чокой

Ауреліу Чокою 52 роки. Він закінчив факультет журналістики Кишинівського держуніверситету, кар'єрний дипломат. Працював у міністерстві закордонних справ та європейської інтеграції Молдови, в посольстві Молдови в Німеччині.

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Також був послом Молдови в Німеччині, в Китаї та в США. З 2018 по 2019 рік і з березня до листопада 2020 року був радником президента Ігоря Додона із зовнішньої політики. З листопада 2019 до березня 2020-го і з листопада 2020 року по теперішній час є міністром закордонних справ та європейської інтеграції.