Прем'єр-міністр Молдови оголосив про відставку уряду

Прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку у середу, 23 грудня, оголосив про відставку уряду країни. Він зробив це на брифінгу за присутності чинного президента Ігоря Додона та голови парламенту.

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"Уряд заявляє про свою відставку. Висловлюю подяку за співпрацю голові парламенту Зінаїді Гречаній і президенту Ігорю Додону. Також дякую всім членам уряду", - сказав Кіку і додав, що розповість про решту подробиць після зустрічі та обговорення ситуації з обраною президенткою Майєю Санду, передає агенція "Інтерфакс".

Після цього чинний президент країни Ігор Додон заявив, що необхідно почати консультації для розпуску парламенту і призначення дати дострокових виборів. Він нагадав, що 23 грудня закінчується термін його повноважень, а 24 грудня - на посаду вступає обрана президентка Майя Санду.

"У цій ситуації вся відповідальність за ситуацію в країні лягає на нову президентку. Пані Санду може висунути кандидатуру на пост прем'єр-міністра, але може почати консультації з партіями, щоб визначити законний шлях для розпуску парламенту і призначення дати дострокових виборів. Ми готові до таких консультацій", - заявив Додон.

За його словами, необхідно обрати - або створити уряд на перехідний період, або відразу визначати дату дострокових виборів. При цьому він не роз'яснив, що має на увазі під "перехідним урядом".

Нагадаємо, у Молдові 3 грудня, незважаючи на протести опозиції, нова парламентська більшість обмежила повноваження президента, перевівши Службу інформації та безпеки з підпорядкування президента в підпорядкування парламенту. Також було ухвалено ще кілька спірних законопроєктів, які навіть не отримали передбачених у таких випадках висновків уряду і парламентських комісій.

Коментуючи ці рішення, Санду заявила, що "в парламенті діє група злочинців, які не поважають ні конституцію, ні закон, ні вибір народу". Санду зазначила, що створений чинним президентом країни Ігорем Додоном альянс в парламенті затвердив без обговорення в тому і числі закон про бюджет, який "містить збереження сірих схем в економіці за рахунок народу". "Якщо парламент йде проти народу - цей парламент необхідно розпустити", - наглосила тоді Санду.

Як повідомлялося, на виборах президента Молдови 15 листопада лідерка партії "Дія і солідарність", експрем'єр-міністерка Майя Санду набрала 57,72 відсотка голосів, а нинішній президент Ігор Додон - 42,28 відсотка.

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