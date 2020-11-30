Парламент Молдови обмежив повноваження президента

Парламент Молдови у четвер, 3 грудня перевів Службу інформації та безпеки (СІБ) у підпорядкування парламенту. Тим самим, парламент обмежив повноваження обраної президентки Майї Санду, яка вступить на посаду 24 грудня.

Таке рішення ухвалено у четвер одразу двох читаннях, без обговорення в парламенті, передає агентство "Інтерфакс". "За" ухвалення рішення проголосувала нова парламентська більшість у складі фракції Партії соціалістів і фракції партії "Шор" - 51 з 101 депутата. Опозиція не брала участі в голосуванні і намагалася зірвати засідання.

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Ухвалений закон передбачає, що парламент повинен призначити директора спецслужби і двох його заступників. Проєкт, підготовлений групою депутатів-соціалістів, був зареєстрований 1 грудня. Він викликав різку критику правих партій і обраної президентки Майї Санду, яка пов'язала цю ініціативу зі спробою узурпації влади.

У 2016 році, коли вступав на посаду обраний тоді президентом Молдови Ігор Додон, з подачі найбагатшого громадянина республіки Володимира Плахотнюка парламент перевів СІБ у своє підпорядкування, що викликало критику соціалістів. Влітку 2019 року голосами коаліції соціалістів і блоку Майї Санду СІБ була повернута під контроль президента, але тепер знову стала підзвітною парламенту.

Скасування закону про заборону "російської пропаганди"

Також у цей день парламент Молдови ухвалив у першому читанні законопроєкт про функціонування мов, який закріплює за російською статус мови міжнаціонального спілкування.

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Також в першому читанні парламентарі схвалили скасування так званого закону про заборону "російської пропаганди". Цей закон, який набрав чинності в лютому 2018 року, забороняє ретрансляцію на території Молдови інформаційних, інформаційно-аналітичних і військових програм з країн, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, і був переважно спрямований на обмеження роботи на території країни російських телеканалів.

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Напередодні Санду покликала прихильників на акцію протесту проти узурпації влади Додоном. Кілька тисяч людей провели акцію протесту, але після того, як вони розійшлися, парламентська більшість в лічені хвилини і без обговорення ухвалила усі спірні закони.