 Парламент Молдови обмежив повноваження президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Парламент Молдови обмежив повноваження президента

Напередодні обрана президентка Майя Санду закликала прихильників вийти на акцію протесту проти узурпації влади ще чинним президентом Ігорем Додоном.

Парламент Молдови обмежив повноваження президента

Парламент Молдови обмежив повноваження президента

Парламент Молдови у четвер, 3 грудня перевів Службу інформації та безпеки (СІБ) у підпорядкування парламенту. Тим самим, парламент обмежив повноваження обраної президентки Майї Санду, яка вступить на посаду 24 грудня.

Таке рішення ухвалено у четвер одразу двох читаннях, без обговорення в парламенті, передає агентство "Інтерфакс". "За" ухвалення рішення проголосувала нова парламентська більшість у складі фракції Партії соціалістів і фракції партії "Шор" - 51 з 101 депутата. Опозиція не брала участі в голосуванні і намагалася зірвати засідання.

Читайте також:  Санду: Війська РФ мають бути виведені з Придністров'я

Ухвалений закон передбачає, що парламент повинен призначити директора спецслужби і двох його заступників. Проєкт, підготовлений групою депутатів-соціалістів, був зареєстрований 1 грудня. Він викликав різку критику правих партій і обраної президентки Майї Санду, яка пов'язала цю ініціативу зі спробою узурпації влади.

У 2016 році, коли вступав на посаду обраний тоді президентом Молдови Ігор Додон, з подачі найбагатшого громадянина республіки Володимира Плахотнюка парламент перевів СІБ у своє підпорядкування, що викликало критику соціалістів. Влітку 2019 року голосами коаліції соціалістів і блоку Майї Санду СІБ була повернута під контроль президента, але тепер знову стала підзвітною парламенту.

Скасування закону про заборону "російської пропаганди"

Також у цей день парламент Молдови ухвалив у першому читанні законопроєкт про функціонування мов, який закріплює за російською статус мови міжнаціонального спілкування.

Читайте також: Коментар: Молдова після виборів - нова доба у найбіднішій країні Європи

Також в першому читанні парламентарі схвалили скасування так званого закону про заборону "російської пропаганди". Цей закон, який набрав чинності в лютому 2018 року, забороняє ретрансляцію на території Молдови інформаційних, інформаційно-аналітичних і військових програм з країн, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, і був переважно спрямований на обмеження роботи на території країни російських телеканалів.

Читайте також: Санду хоче гарних відносин з Росією і тісної співпраці з ЄС

Напередодні Санду покликала прихильників на акцію протесту проти узурпації влади Додоном. Кілька тисяч людей провели акцію протесту, але після того, як вони розійшлися, парламентська більшість в лічені хвилини і без обговорення ухвалила усі спірні закони.

Дивитись відео 11:41

Два паспорти мої: чим живуть молдавани на кордоні з Румунією? (24.05.2019)

 

Також за темою

Moldau | Präsidentschaftswahlen | neue Präsidentin Maia Sandu

Санду: Війська РФ мають бути виведені з Придністров'я 30.11.2020

Новообрана президентка Молдови Майя Санду пропонує замінити російських миротворців у Молдові на місію під егідою ОБСЄ.

Republik Moldau Maia Sandu PAS

На виборах президента Молдови перемагає Майя Санду 15.11.2020

Згідно з результатами екзитполів та попереднього підрахунку голосів, у другому турі президентських виборів у Молдові перемогу здобуває опозиційна кандидатка - колишня очільниця уряду Майя Санду.

Moldau | Präsidentschaftswahlen Stichwahl Maia Sandu

Майя Санду набрала рекордну кількість голосів на виборах у Молдові 16.11.2020

Майя Санду - перша жінка, яка стане президенткою Молдови. Вона набрала рекордну кількість голосів на виборах у країні, повідомляють соціологи.

Реклама

Докладно

У Канаді вживання канабісу вже легалізовано

Канабіс більше не вважається небезпечним наркотиком

ООН послідували рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я та непрямо визнали медичні властивості канабісу.  

Ukraine / Mine / Grubenunglück / Donbass

Туризм у шахті: що буде з українськими шахтарями? (відео)

В одній із шахт Червонограду хочуть зробити туристичний кластер. Але що буде з шахтарями? Репортаж DW з-під землі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  