 Президентські вибори в Молдові: до другого туру вийшли Санду та Додон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2020

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Президентські вибори в Молдові: до другого туру вийшли Санду та Додон

За посаду президента Молдови в другому турів виборів позмагаються експрем'єрка Майя Санду та чинний глава держави Ігор Додон.

Ігор Додон та Майя Санду

Ігор Додон та Майя Санду позмагаються в другому турі виборів за посаду президента Молдови

У першому турі президентських виборів у Молдові, що відбувся в неділю, 1 листопада, жоден з кандидатів не набрав понад половину голосів виборів. За посаду президента країни в другому турі змагатимуться експрем'єрка, кандидатка від партії "Дія та солідарність" Майя Санду та чинний глава держави Ігор Додон. Про це свідчать попередні дані голосування після обробки протоколів з 99,8 відсотка виборчих дільниць, повідомляє в понеділок, 2 листопада, агентство "Інтерфакс".

Згідно з цими даними, Санду набрала 36,03 відсотка голосів, а Додон - 32,7 відсотки. Третє місце посів кандидат від "Нашої партії" Ренато Усатий (16,98 відсотка), четверте - кандидатка від партії "Шор" Віолетта Іванова (6,5 відсотка), п'яте - кандидат від "Платформи DA" Андрій Настасе (3,26 відсотка). Далі розташувалися кандидат від Партії національної єдності Октавіан Цику (2,01 відсотка), кандидат від Ліберально-демократичної партії Тудор Деліу (1,37 відсотка) та кандидат від блоку Unirea Дорін Киртоаке (1,2 відсотка).

Явка на виборах склала близько 43 відсотків виборців. Вибори визнано такими, що відбулися, бо для цього треба, щоб у них взяла участь щонайменше третина виборців. Рекордна кількість виборців проголосувала на закордонних виборчих дільницях - понад 150 тисяч. Саме їхні голоси допомогли Санду стати лідеркою виборчих перегонів.

Другий тур голосування відбудеться 15 листопада. У другому турі президентських виборів у Молдові немає мінімальної явки виборців.

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