 Санду хоче гарних відносин з Росією і тісної співпраці з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2020

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Санду хоче гарних відносин з Росією і тісної співпраці з ЄС

Переможниця президентських виборів у Молдові Майя Санду провела перші зустрічі з послами ЄС, Росії і США.

Обрана президентка Молдови Майя Санду

Обрана президентка Молдови Майя Санду

Обрана президентка Молдови Майя Санду заявила про наміри завершити етап міжнародної ізоляції країни і проводити на новій посаді відкриту зовнішню політику.

Гарні відносини з Росією

Так, на зустрічі з послом РФ в Кишиневі Олегом Васнецовим Санду наголосила на необхідності розвитку позитивних відносин з Росією. Як повідомила у середу, 18 листопада, пресслужба партії новообраної президентки Молдови "Дія і солідарність", Санду подякувала послу за привітання з обранням від президента РФ Володимира Путіна і обговорила порядок двостороннього співробітництва.

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Вона зауважила, що, ще перебуваючи на посаді прем'єр-міністерки, вона почала вибудовувати відносини з РФ, засновані на взаємній повазі і прагматизмі. "І хотіла б відновити порядок співпраці, заснований на цих принципах", - заявила Санду, передає агентство "Інтерфакс". "Моя мета - вивести країну з міжнародної ізоляції і розвивати гарні відносини з Росією, що дозволить вирішити важливі проблеми для громадян. Я докладу всіх зусиль для встановлення позитивних, прагматичних і передбачуваних відносин з РФ. Я сподіваюся, що з цього моменту у нас буде гарна співпраця", - сказала Санду.

Санду обіцяла почати роботу з продовження звільнення від митних зборів на експорт низки молдавських товарів до Росії, термін дії якого закінчується 31 грудня.

Тісна співпраця з ЄС

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На зустрічі того ж дня з послом ЄС Петером Міхалко Санду заявила, що етап міжнародної ізоляції Молдови завершено. "Зовнішня політика Молдови вступає в новий етап. Ми будемо проводити відкриту, позитивну і вигідну для країни зовнішню політику... Більше жодної ізоляції. Зовнішня політика на користь однієї партії і конкретної людини закінчилася. Ми починаємо зовнішню політику, яка вигідна громадянам Молдови", - сказала Санду.

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"Ви підтримали нас у важкі часи. Ви допомогли Молдові в боротьбі з корупцією, в зміцненні демократії і пом'якшенні наслідків пандемічної кризи. Ми продовжимо працювати в усіх трьох напрямках і подолаємо в тому числі за допомогою тісної співпраці з ЄС важкі часи, які випали на долю нашої країни", - сказала Санду послу ЄС.

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Вона запевнила, що докладе всіх зусиль, щоб Молдова отримала якомога більше ресурсів у контексті початку переговорного процесу щодо нового порядку угоди про асоціацію Молдови з ЄС. "Ми хочемо будувати Європу вдома - європейські інститути, європейські школи, європейські дороги, європейські лікарні, європейські зарплати. Ми доб'ємося успіху завдяки наполегливій роботі і за підтримки наших європейських друзів", - заявила Санду.

США - надійний партнер

Своєю чергою на зустрічі з послом США Дереком Хоганом Санду заявила, що "постійна підтримка США багато значить для молдаван, які відчувають, що у них є надійний партнер на шляху до побудови правової держави, підвищення рівня життя і забезпечення прав людини".

"За підтримки зовнішніх партнерів, виходячи з міжнародної ізоляції, Молдова подолає труднощі", - зазначила запевнила майбутня президентка Молдови.

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