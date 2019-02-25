 На виборах президента Молдови перемагає Майя Санду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.11.2020

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На виборах президента Молдови перемагає Майя Санду

Згідно з результатами екзитполів та попереднього підрахунку голосів, у другому турі президентських виборів у Молдові перемогу здобуває опозиційна кандидатка - колишня очільниця уряду Майя Санду.

Майя Санду лідирує у другому турі виборів у Молдові

Майя Санду лідирує у другому турі виборів у Молдові

У другому турі виборів президента Молдови перемагає опозиційна кандидатка - колишня прем'єр-міністерка кандидатка від партії "Дія і солідарність" Майя Санду. Про це свідчать дані підрахунку 75 відсотків бюлетенів, інформує "Інтерфакс". Підрахований майже мільйон голосів з 1,65 мільйона громадян, які взяли участь у виборах.

Згідно з цими результатами з виборчих дільниць всередині країни, Майя Санду набирає 52,1 відсотка голосів виборців, а чинний глава держави Ігор Додон - 47,9 відсотка. 

Дані екзитполів

Проведені соціологами опитування у день виборів також засвідчили суттєву перевагу Санду над її опонентом. Так, згідно з результатами одного опитування, за Санду віддали свої голоси 54,8 відсотка виборців. Водночас за чинного президента Ігоря Додона проголосувало 45,2 відсотка виборців Молдови, передає агенція новин Reuters. 

Ще одне опитування, проведене телефоном, показало схожі результати - 55,3 відсотка за Санду, 44,7 відсотка - за Додона, передає "Інтерфакс".

Обидва опитування проводилися всередині країни і не враховують голоси жителів Придністров'я, а також діаспори, що проживає за кордоном, попри те, що й ті, й інші голосували як ніколи активно. У виборах взяли участь понад 40 тисяч жителів Придністров'я і понад 250 тисяч громадян Молдови за кордоном. І якщо жителі Придністров'я в більшості своїй голосують за Додона, то діаспора країнах Європи - переважно за Санду. 

Санду застерігає щодо тиску

Майя Санду на брифінгу після закриття виборчих дільниць заявила, що під час другого туру виборів "Центрвиборчком закрив очі на організоване підвезення виборців та інші порушення". "Я звертаюся із закликом до поліції, спостерігачів, всіх тих, хто відповідає за захист голосування. Я знаю, що в найближчі кілька годин будуть чинити тиск, щоб сфальсифікувати вибори. Ви є тими, хто повинен поважати голос громадян", - заявила Санду, цитує "Інтерфакс".

При цьому, вона зазначила, що "вибори пройшли організовано, громадяни Молдови проявили відповідальність і патріотизм".

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