У Молдові відбуваються президентські вибори

У Молдові в неділю, 1 листопада, відбуваються президентські вибори. О сьомій ранку за місцевим часом відкрилися 2004 виборчих дільниці в країні, серед яких 42 - для громадян Молдови з правом голосу, які проживають у Придністров'ї. Їх відкрили в Кишиневі, Бельцях, а також у населених пунктах неподалік від адміністративної межі з Придністров'ям.

Вибори відбуваються на тлі пандемії COVID-19, тож кожному виборцю на дільниці буде надана захисна маска. Температуру будуть вимірювати як усім виборцям, так і членам виборчих комісій та спостерігачам. Громадян також попросили приходити на виборчі дільниці зі своїми ручками.

На посаду президента Молдови претендують вісім кандидатів. Це Ренато Усатий ("Наша партія"), Андрій Нестасе ("Платформа DA"), Тудор Деліу (Ліберально-демократична партія Молдови), чинний президент Ігор Додон (незалежний кандидат), Віолетта Іванова (партія "Шор"), Майя Санду (партія "Дія і солідарність"), Октавіан Цику (Партія національної єдності) та Дорін Киртоаке (виборчий блок Unirea).

Згідно з результатами опитувань, доля президентської посади вирішиться в другому турі виборів, який має відбутися 15 листопада і до якого мають вийти Додон та Санду. У 2016 році ці кандидати також змагалися у другому турі, тоді перемогу здобув Додон.