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Вибори в Молдові

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вибори в Молдові".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Масові звільнення держчиновників у Молдові: зміна еліт?

Масові звільнення держчиновників у Молдові: зміна еліт? 11.08.2021

Уряд звільнив майже всіх держсекретарів міністерств і керівників деяких відомств. Може втратити свою посаду й генпрокурор. DW - з оцінками та прогнозами експертів.
Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови

Коментар: Перемога партії Санду як історичний шанс для Молдови 13.07.2021

Вперше в історії Молдови у парламенті країни абсолютну більшість матиме проєвропейська партія з курсом на реформи. Це - добра новина для Європи, вважає Александра Шерле.
Молдова перед виборами: Ми хочемо позбутися корупції!

Молдова перед виборами: "Ми хочемо позбутися корупції!" 10.07.2021

Молдова є однією з найбідніших країн Європи. Мешканці молдовського села Сірець сподіваються, що дострокові парламентські вибори в неділю, 11 липня, принесуть справжні зміни. Репортаж DW.

Президентка Молдови розпустила парламент та призначила нові вибори

Президентка Молдови розпустила парламент та призначила нові вибори 28.04.2021

Президентка Молдови Майя Санду підписала указ про розпуск парламенту та призначила нові парламентські вибори.

Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (04.12.2020) 04.12.2020

До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагається обмежити її повноваження. Санду закликала своїх прихильників вийти на акції протестів.
Молдова: Майю Санду оголошено переможницею на виборах

Молдова: Майю Санду оголошено переможницею на виборах 20.11.2020

Лідерка проєвропейської партії "Дія і солідарність" Майя Санду отримала 57,7 відсотка голосів у другому турі президентських виборів в Молдові.
Коментар: Молдова після виборів - нова доба у найбіднішій країні Європи

Коментар: Молдова після виборів - нова доба у найбіднішій країні Європи 17.11.2020

Перемогу на президентських виборах у Молдові прозахідної політикині Майї Санду можна порівняти із землетрусом. Її блискавичний успіх - початок нової доби у політиці країни, вважає Роберт Шварц.
Зближення Молдови з Заходом: чого очікувати від президентки Санду

Зближення Молдови з Заходом: чого очікувати від президентки Санду 16.11.2020

Опитані DW експерти вважають, що нова президентка Молдови Майя Санду проводитиме прагматичну зовнішню політику, орієнтовану на Захід, і не розраховують на швидке розв'язання проблеми Придністров'я.
Президентські вибори в Молдові: до другого туру вийшли Санду та Додон

Президентські вибори в Молдові: до другого туру вийшли Санду та Додон 02.11.2020

За посаду президента Молдови в другому турів виборів позмагаються експрем'єрка Майя Санду та чинний глава держави Ігор Додон.
У Молдові відбуваються президентські вибори

У Молдові відбуваються президентські вибори 01.11.2020

У Молдові обирають президента. Найбільші шанси на перемогу, як і чотири роки тому, мають Ігор Додон та Майя Санду.
Вибори в Молдові: правлячі демократи здобувають найбільше мандатів

Вибори в Молдові: правлячі демократи здобувають найбільше мандатів 25.02.2019

Хоча за партійними списками на виборах до парламенту Молдови перемагають соціалісти, завдяки одномандатним округам найбільше депутатів матиме Демократична партія. Утім, жодна політична сила не матиме більшості.
Хто прагне потрапити до парламенту Молдови й до чого тут референдум

Хто прагне потрапити до парламенту Молдови й до чого тут референдум 25.01.2019

З чим пов'язана ідея провести в день парламентських виборів референдум і як це рішення може вплинути на рейтинг учасників передвиборних перегонів - у матеріалі DW.
У Молдові визнали недійсними результати виборів мера Кишинева

У Молдові визнали недійсними результати виборів мера Кишинева 20.06.2018

У Молдові суд вирішив, що вибори мера Кишинева пройшли з порушеннями і визнав їх результати недійсними. Андрей Нестасе, який переміг на виборах, обіцяє опротестувати це рішення.
Обраний президент Молдови: А після Москви поїдемо до Брюсселя

Обраний президент Молдови: "А після Москви поїдемо до Брюсселя" 29.11.2016

Обраний президент Молдови Ігор Додон - про ярмо, яке загрожує молдовським громадянам, про російську 14-ту армію і про майбутнє Придністров'я: ексклюзивне інтерв'ю для DW.
Проросійський президент-соціаліст: чого очікувати Молдові від Додона

Проросійський президент-соціаліст: чого очікувати Молдові від Додона 14.11.2016

Вибори президента Молдови виграв Ігор Додон, якого називають проросійським політиком. Він вже оголосив, що домагатиметься розпуску парламенту. Чого ще очікувати від нового голови держави?
Вибори президента Молдови: у кого більше шансів на перемогу?

Вибори президента Молдови: у кого більше шансів на перемогу? 30.10.2016

У Молдові розпочалося голосування на президентських виборах. Хто з кандидатів має вищі шанси на перемогу і чим запам'яталася ця кампанія?
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