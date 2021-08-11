Вибори в Молдові

Криза у Молдові: чому нова президентка Майя Санду кличе молдаван на барикади (04.12.2020)

До інавгурації Майї Санду, яка перемогла на виборах президента Молдови, залишилося менше трьох тижнів. Але старі сили на чолі з Ігорем Додоном намагається обмежити її повноваження. Санду закликала своїх прихильників вийти на акції протестів.