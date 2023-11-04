Місцеві вибори у Молдові: європейські надії та корупція

У Молдові 5 листопада відбудуться вибори до місцевих органів влади - перша електоральна кампанія після подання країною заявки на членство в ЄС. Про ситуацію напередодні голосування - в статті DW.

У Молдові в неділю, 5 листопада, відбудуться муніципальні вибори - перші з моменту формування два роки тому проєвропейськи налаштованого уряду та після подання Кишиневом заявки на членство в ЄС. Цьогорічну виборчу кампанію аналітики називають фактичним початком президентської, хоча вибори глави держави відбудуться за рік. Про ситуацію напередодні голосування - в статті DW.

Геополітичний вибір та боротьба з корупцією

Весь передвиборчий період супроводжувався жорсткою протидією з боку влади російському впливу в Молдові, який, як констатують деякі спостерігачі, в регіонах нейтралізувати поки що не вдається. За їхньою оцінкою, результати місцевих виборів побічно продемонструють геополітичний вибір громадян - на користь ЄС чи Росії, а також стануть оцінкою того, як влада справляється з корупцією.

Агітаційні намети на вулицях Кишинева Фото: Alexandr Burakow/DW

Вступ до ЄС є головною обіцянкою чинного проєвропейського уряду Молдови. Країна наразі залишається найбіднішою в Європі з ВВП на душу населення 5314 доларів США. З жовтня 2021 року Євросоюз надав Молдові понад 1,09 мільярда євро підтримки, включаючи гранти та кредити.

Кишинів та регіони

На муніципальних виборах у Молдові оберуть мерів 898 міст і селищ, а також 11 тисяч депутатів місцевих рад. У Кишиневі на посаду міського голови претендують одразу 28 кандидатів. Водночас у 23 населених пунктах у регіонах зареєстровано лише по одному кандидату на посаду голови виконавчої влади, і там вибори будуть визнані такими, що відбулися, лише за явки не менше чверті виборців, які мають право голосу.

69,5 відсотка кишинівців проголосували б за вступ Молдови до Євросоюзу, якби було оголошено відповідний референдум. Це випливає із результатів опитування громадської думки, представлених у середині жовтня експертною спільнотою WatchDog. "Кишинів ніколи не був настільки проєвропейським, як зараз", - зазначає глава WatchDog Валеріу Паша.

Іон Чебан - фаворит на виборах мера Кишинева Фото: Alexandr Burakow/DW

Лідером виборів столичного мера, за даними соціологів, є нинішній міський голова Іон Чебан, який представляє нову проєвропейську партію MAN. За ним іде кандидат від правлячої, ще більш проєвропейської партії "Дія та солідарність" (PAS) Ліліан Карп. Але ситуація не така проста, попереджає Паша, адже Чебан поки що не засудив публічно російське вторгнення в Україну і заграє з проросійським електоратом: "Є побоювання, що він може виявитися "троянським конем" Кремля". 2019 року Чебана було обрано мером, коли він був представником проросійської партії соціалістів, а 2014-го стверджував, що угода про асоціацію з ЄС призведе Молдову "до катастрофи".

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У регіонах ситуація набагато складніша, констатує директор Інституту ефективної політики, політолог Віталій Андрієвський. Вибори до місцевих рад відбуваються за партійними списками, і вони покажуть, чи зможе правляча PAS взяти більшість у більш ніж половині районів країни. Особливість молдавської політики в тому, пояснює Андрієвський, що політичні сили в країні діляться на проєвропейські чи проросійські, третього не дано.

PAS, веде далі політолог, некомфортно працювати у проблемних для неї регіонах на кшталт Гагаузії, тож там боротьбу ведуть лише проросійські кандидати. Заочно засуджений у Молдові на 15 років в'язниці за банківське шахрайство олігарх-утікач Ілан Шор уже контролює главу автономії (башкана), виконком і зараз за допомогою підкупу виборців хоче отримати більшість у місцевих радах, зазначає Віталій Андрієвський. І попереджає: "Потім залишаться Народні збори Гагаузії, і це буде Придністров'я-2".

Боротьба з російським впливом

За місяць до дня голосування, 5 жовтня, на молдовсько-румунському митному пропускному пункті Скулень було затримано чоловіка, який перевозив у машині 550 тисяч євро готівкою. Коментуючи інцидент, депутат парламенту від PAS Раду Маріан заявив, що гроші призначалися для підкупу мерів та виборців, а сума, яку, за його словами, Кремль витрачає на допомогу злочинним угрупованням в отриманні голосів, "просто неймовірна".

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Національний центр боротьби з корупцією (НЦПК) за жовтень провів щонайменше 136 обшуків у різних частинах Молдови у справі про незаконне фінансування політичних партій. Розслідування ведеться щодо десятків людей, які брали участь у переказах на мільйони леїв, що надійшли з Росії. ЦВК Молдови напередодні голосування скасувала у восьми населених пунктах реєстрацію кандидатів від партії "Шанс", яку називають афілійованою з Іланом Шором.

Раніше у Молдові заборонили проросійську партію ШОР Фото: Alexandr Burakow/DW

Паралельно Служба безпеки та інформації (СІБ) Молдови спочатку з 24 жовтня заблокувала доступ до 22 сайтів ЗМІ Росії, які, на думку відомства, "спотворюють зміст інформації". А 30 жовтня з'явився наказ СІБ про блокування ще шести телеканалів та 31 інтернет-порталу, серед яких половину становили російські ЗМІ - ТАСС, "Известия", "Интерфакс" та інші відомі мас-медіа. З кіосків мережі Moldpresa зникла й газета "Комсомольськая правда в Молдове", яка перейшла під контроль Шора.

Експрезидент країни, лідер комуністів Володимир Воронін у відповідь звернувся до глав дипмісій у Молдові з відкритим листом, у якому назвав те, що відбувається, "розтоптуванням конституції". Своєю чергою, омбудсмен Чеслав Панько зажадав від СІБ докладних пояснень причин такого рішення і рекомендував владі знайти альтернативні способи боротьби з дезінформацією.

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Оцінюючи рішення СІБ, політичний аналітик та відставний дипломат Олексій Тулбуре каже, що у Молдові кількість громадян, які підтримують Росію у війні з Україною, залишається високою. Нічим не обмежені російські ЗМІ, вважає Тулбуре, очевидно, маніпулювали громадською думкою: "У демократіях такі рішення напередодні виборів не вітаються, але в контексті війни в сусідній країні рішення влади зрозумілі".

Контроль над якими регіонами хоче одержати Шор?

Ілан Шор озвучив плани на місцеві вибори у День літньої людини 1 жовтня. Виступаючи відеозв'язком із Ізраїлю, він пообіцяв кожному пенсіонеру в Гагаузькій автономії, Оргіївському районі та місті Тараклія особисту надбавку у тисячу леїв (близько 50 євро у перерахунку). Ці території він назвав повноцінно керованими представниками нині забороненої партії "Шор".

За тиждень місцеві ради цих територій узаконили надбавку голосуванням, а у казначействі Гагаузії офіційно відкрили рахунок для меценатів. І 25 жовтня туди прийшли гроші у розмірі еквівалентом 787 тисяч євро від невідомого відправника з Москви. Опоненти олігарха-втікача заговорили про прямий підкуп виборців, але глава регіонального казначейства Людмила Райя пояснила, що спецрахунок відкрито на підставі постанови виконкому автономії, а наскільки він законний, "вирішуватимуть компетентні органи". 2 листопада гроші було заблоковано Кишиневом.

Лідер опозиційної “Нашої партії” Ренато Усатий, популярний у другому за величиною місті країни Бельцях, того ж дня різко критикував дії влади, вказавши, що вони втратили ситуацію з незаконним фінансуванням партій. За словами Усатого, "люди Шора вже роздали 18 мільйонів доларів у містах, де є його кандидати".

Перед тим він опублікував відео з Бельц, на якому, як стверджується, було знято передачу грошей для купівлі голосів виборців, і озвучив імена імовірних порушників закону. Усатий також закликав молдовську президентку та уряд піти у відставку та призначити дострокові парламентські вибори одночасно з президентськими.

Олексій Тулбуре переконаний, що місцеві вибори покликані виявити, якою мірою корупція вразила Молдову - влада має довести, що здатна протистояти підкупу виборців. Якщо буде велика перемога трьох партій, контрольованих Іланом Шором, значить, на думку Тулбуре, PAS не впоралася: "Злодії повернуться до влади спочатку на місцевому рівні, а потім, можливо, і на національному". Експерт наголошує, що від цього залежатиме перебіг переговорів про вступ Молдови до ЄС.