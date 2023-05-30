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ЄС ввів санкції проти лідерів проросійської опозиції Молдови

Ігор Бурдига
45 хв. тому

Троє молдовських політиків, олігарх та російський бізнесмен потрапили під санкції ЄС через дестабілізацію країни.

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Прапор Молдови
Фото: Davor Puklavec/PIXSELL/picture alliance

Європейський Союз (ЄС) запровадив офіційно санкції проти п'ятьох фізичних осіб за "дії, які дестабілізують Республіку Молдова". Відповідну постанову, що накладає обмежувальні заходи на цих осіб, ухвалила у вівторок, 30 травня, Рада Європейського Союзу. Згідно з документом, оприлюдненим в "Офіційному журналі" ЄС, під санкції потрапили голова проросійської опозиційної молдовської партії "Шор"  Ілан Шор та його заступниця Марина Таубер. 

Санкції через російські спроби дестабілізації у Молдові активно обговорювали з 2022 року. Традиційно вони передбачають заморожування активів на території Євросоюзу та заборону на в'їзд.

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У Брюсселі стверджують, що лідер проросійської партії "Шор", бізнесмен Ілан Шор займається незаконним фінансуванням політичних партій у Молдові та підбурюванням до насильства проти опозиції, яка має проєвропейські погляди. Як приклад наводяться організовані Шором у 2022-2023 роках акції протесту в Кишиневі, що супроводжувалися заворушеннями та фінансувалися його партією. Співорганізатор акцій, колишній заступник начальника Генерального інспекторату поліції Георге Петру Кавкалюк, також потрапив під санкції.

Ще один учасник санкційного списку, олігарх Володимир Плахотнюк - фігурант численних кримінальних справ у Молдові, пов'язаних із розкраданням держкоштів та їх незаконним виводом за межі країни. Російський бізнесмен Ігор Чайка потрапив під санкції через те, що спрямовував кошти на проєкти ФСБ щодо дестабілізації Республіки Молдова, пояснювали раніше у Брюсселі.

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Прапор Молдови

ЄС ввів санкції проти лідерів проросійської опозиції Молдови

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