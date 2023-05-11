КС Молдови розглядає запит про заборону партії "Шор"
Олександр Бураков
49 хв. тому
До зали засідань Конституційного суду Молдови допустили тільки учасників процесу, але забезпечили пряму трансляцію. Одним днем процес не закінчився.
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Конституційний суд Молдови в середу, 10 травня, почав розглядати запит про перевірку конституційності політичної партії "Шор". У документі, поданому урядом країни ще в листопаді 2022 року, дії "Шор" в останні шість років назвали "несумісними з основоположними принципами демократії". У зверненні до співгромадян тодішня прем'єр-міністерка Наталя Гаврилиця пояснила ініціативу її кабінету заходами безпеки: "Шор" звинувачували в незаконному фінансуванні та діяльності в інтересах Росії.
Тактика затягування процесу
Лідер партії, олігарх Ілан Шор із 2019 року переховується в Ізраїлі, у Молдові його заочно засудили до 15 років позбавлення волі за банківське шахрайство, відоме як "крадіжка мільярда". Таке рішення Апеляційна палата Кишинева ухвалила 13 квітня цього року, а ще через два тижні парламент Молдови на підставі цього вердикту позбавив Шора депутатського мандату.
Віцеголову "Шор" Марину Таубер позбавили депутатської недоторканності та притягнули до кримінальної відповідальності у справі про незаконне фінансування партії організованою злочинною групою, а також фальсифікації її фінансового звіту за першу половину 2022 року. З кінця липня до середини вересня вона перебувала під вартою, потім її перевели під домашній арешт, а потім звільнили за умови дотримання судових обмежень. На початку травня її затримали в аеропорту Кишинева під час спроби покинути Молдову. Тож у Конституційному суді інтереси партії "Шор" представляли адвокати.
Перший день засідання складався з постійних клопотань захисту і перерв на їхній розгляд. Адвокати "Шор" по черзі вимагали виключити з процесу адвокатів уряду, сумніваючись у їхніх повноваженнях, потім зажадали відводу одного із суддів - Миколи Рошки, а ще пізніше захотіли допитати всіх керівників силових служб Молдови, а також приблизно два десятки посадових осіб. Усі ці клопотання відхилили, але суду так і не вистачило часу почати розглядати запит уряду по суті. Цим він займеться на наступному засіданні.
Що таке партія "Шор" і за що її хочуть закрити
Ілан Шор став помітною особистістю в Молдові 2005 року, коли після раптової смерті батька успадкував низку підприємств, що входять до "Shor Holding". Крім грошей 18-річний бізнесмен успадкував зв'язки серед політичних еліт. Через шість років він був помічений серед бенефіціарів справи про "Ландромат" - відмивання понад 20 мільярдів доларів із Росії через банки в Молдові. А в травні 2015 року Ілан Шор був затриманий за звинуваченням у причетності до крадіжки мільярда з молдавських банків.
Порятунок бізнесмен знайшов у політиці. Громадсько-політичний рух "Рівноправність", заснований наприкінці 1990-х років керівником Конгресу російських громад Молдови Валерієм Клименком, висунув його кандидатом на виборах мера міста Орхей, які Ілан Шор виграв. Це дало йому тимчасову недоторканність і можливість залишитися на волі.
До Шора рух "Рівноправність", що просував у країні ідеї "русского мира", мав рейтинг не вище 2 відсотків. Через рік після свого приходу Ілан Шор реформував його в партію і дав їй своє прізвище. Партія "Шор" брала активну участь у всіх виборах у Молдові, але її кандидатів постійно знімали з перегонів, звинувачуючи у відкритому підкупі виборців.
Влітку 2022 року "Шор" стала організовувати в Молдові масові акції протесту проти проєвропейського уряду. На мітинги, пік яких припав на жовтень, із різних куточків країни звозили автобусами пенсіонерів і громадян із малозабезпечених сімей. У відеозверненні до своїх прихильників Ілан Шор навіть не приховував, що учасники протестів отримують за це гроші - 400 леїв (20 євро) на добу.
Останню таку "Акцію національного опору" партія провела 7 травня, напередодні засідання Конституційного суду. Але мобілізувати на неї вдалося трохи більше двох тисяч учасників, поліція навіть не стала виводити на вулицю підкріплення.