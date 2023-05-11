КС Молдови розглядає запит про заборону партії "Шор"

Конституційний суд Молдови в середу, 10 травня, почав розглядати запит про перевірку конституційності політичної партії "Шор". У документі, поданому урядом країни ще в листопаді 2022 року, дії "Шор" в останні шість років назвали "несумісними з основоположними принципами демократії". У зверненні до співгромадян тодішня прем'єр-міністерка Наталя Гаврилиця пояснила ініціативу її кабінету заходами безпеки: "Шор" звинувачували в незаконному фінансуванні та діяльності в інтересах Росії.

Тактика затягування процесу

Лідер партії, олігарх Ілан Шор із 2019 року переховується в Ізраїлі, у Молдові його заочно засудили до 15 років позбавлення волі за банківське шахрайство, відоме як "крадіжка мільярда". Таке рішення Апеляційна палата Кишинева ухвалила 13 квітня цього року, а ще через два тижні парламент Молдови на підставі цього вердикту позбавив Шора депутатського мандату.

Віцеголову "Шор" Марину Таубер позбавили депутатської недоторканності та притягнули до кримінальної відповідальності у справі про незаконне фінансування партії організованою злочинною групою, а також фальсифікації її фінансового звіту за першу половину 2022 року. З кінця липня до середини вересня вона перебувала під вартою, потім її перевели під домашній арешт, а потім звільнили за умови дотримання судових обмежень. На початку травня її затримали в аеропорту Кишинева під час спроби покинути Молдову. Тож у Конституційному суді інтереси партії "Шор" представляли адвокати.

Перший день засідання складався з постійних клопотань захисту і перерв на їхній розгляд. Адвокати "Шор" по черзі вимагали виключити з процесу адвокатів уряду, сумніваючись у їхніх повноваженнях, потім зажадали відводу одного із суддів - Миколи Рошки, а ще пізніше захотіли допитати всіх керівників силових служб Молдови, а також приблизно два десятки посадових осіб. Усі ці клопотання відхилили, але суду так і не вистачило часу почати розглядати запит уряду по суті. Цим він займеться на наступному засіданні.

Що таке партія "Шор" і за що її хочуть закрити

Ілан Шор став помітною особистістю в Молдові 2005 року, коли після раптової смерті батька успадкував низку підприємств, що входять до "Shor Holding". Крім грошей 18-річний бізнесмен успадкував зв'язки серед політичних еліт. Через шість років він був помічений серед бенефіціарів справи про "Ландромат" - відмивання понад 20 мільярдів доларів із Росії через банки в Молдові. А в травні 2015 року Ілан Шор був затриманий за звинуваченням у причетності до крадіжки мільярда з молдавських банків.

Порятунок бізнесмен знайшов у політиці. Громадсько-політичний рух "Рівноправність", заснований наприкінці 1990-х років керівником Конгресу російських громад Молдови Валерієм Клименком, висунув його кандидатом на виборах мера міста Орхей, які Ілан Шор виграв. Це дало йому тимчасову недоторканність і можливість залишитися на волі.

До Шора рух "Рівноправність", що просував у країні ідеї "русского мира", мав рейтинг не вище 2 відсотків. Через рік після свого приходу Ілан Шор реформував його в партію і дав їй своє прізвище. Партія "Шор" брала активну участь у всіх виборах у Молдові, але її кандидатів постійно знімали з перегонів, звинувачуючи у відкритому підкупі виборців.

Влітку 2022 року "Шор" стала організовувати в Молдові масові акції протесту проти проєвропейського уряду. На мітинги, пік яких припав на жовтень, із різних куточків країни звозили автобусами пенсіонерів і громадян із малозабезпечених сімей. У відеозверненні до своїх прихильників Ілан Шор навіть не приховував, що учасники протестів отримують за це гроші - 400 леїв (20 євро) на добу.

Останню таку "Акцію національного опору" партія провела 7 травня, напередодні засідання Конституційного суду. Але мобілізувати на неї вдалося трохи більше двох тисяч учасників, поліція навіть не стала виводити на вулицю підкріплення.

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