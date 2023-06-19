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ПолітикаМолдова

У Молдові заборонили проросійську партію "Шор"

Ігор Бурдига
2 год. тому

Партію молдовського опозиціонера Ілана Шора, організатора антиурядових протестів, визнали "неконституційною".

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Прихильники партії "Шор" на мітингу під Конституційним судом.
Прихильники партії "Шор" на мітингу під Конституційним судом.Фото: DW

Конституційний суд Молдови визнав у понеділок, 19 червня, проросійську опозиційну партію "Шор", "неконституційною". Як повідомляє агенція Reuters, це рішення означає негайну заборону партії.  

Партія, лідер якої, молдавський бізнесмен Ілан Шор, уже кілька років проживає в Ізраілі, місяцями організовувала протести у Кишиневі та інших містах країни. Захід закидає олігарху спробу дестабілізувати Молдову в інтересах Кремля, а США та Європейський Союз запровадили санкції проти Шора.

Партія "Шор" вважається розпущеною з моменту оголошення рішення Конституційного суду Молдови. Міністерство юстиції країни має створити спеціальну комісію для завершення всіх юридичних процедур щодо її ліквідації.

Депутати від партії, яких у парламенті семеро, збережуть свої мандати як незалежні, без права приєднання до інших фракцій.

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"Шор" не здається

Ані сам Шор, засуджений у Молдові до 15-річного ув'язнення заочно через відмивання грошей, ані інші партійні лідери поки не прокоментували рішення Конституційного суду.

Проте віцеголова партії Марина Таубер засудила судовий розгляд раніше в понеділок. "Ми все одно зі своєю командою прийдемо до влади. Для нас цей ганебний процес - це досвід", - сказала вона.

Уряд Молдови в листопаді 2022 року подав документи в Конституційний суд, назвавши дії "Шор" в останні шість років "несумісними з основоположними принципами демократії". Ініціативу пояснювали заходами безпеки: "Шор" звинувачували в незаконному фінансуванні та діяльності в інтересах Росії.

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