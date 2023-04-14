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Фото: Trischberger Rupert/Zoonar/picture alliance
ПолітикаМолдова

У Молдові лідер проросійської партії засуджений на 15 років

Сергій Ромашенко
1 год. тому

Бізнесмен-утікач Шор проходить у справі про "крадіжку мільярда". За рішенням суду, Шор має повернути до державного бюджету Молдови майже 300 мільйонів доларів.

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Суд у Молдові заочно засудив бізнесмена-втікача, лідера проросійської опозиційної партії "Шор" Ілана Шора до 15 років позбавлення волі.

"Ілан Шор проведе 15 років у в'язниці за крадіжку мільярда і його майно буде конфісковане. Так вирішила апеляційна палата", - написала у Facebook у четвер, 13 квітня, президентка країни Майя Санду.

Суд також зобов'язав Шора повернути до державного бюджету Молдови понад 5,2 мільярда леїв (близько 288 мільйонів доларів).

Шор назвав рішення незаконним. "Сьогоднішнім рішенням влада мстить мені за протестний рух (...) Я не збираюся підкорятися, це рішення буде скасоване одразу ж наступного дня після зміни чинного режиму", - написав він у Telegram.

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"Крадіжка мільярда"

Шор є одним із фігурантів скандалу з виведенням мільярда доларів із банківської системи Молдови, яке у країні називають "крадіжкою століття". Скандал розгорівся у 2015 році, спровокував акції протесту в Кишиневі та падіння двох урядів. Влада назвала акції протесту частиною російської змови з метою повалення уряду Молдови та заміни його на проросійський.

Після чергової зміни влади в червні 2019 року Шор втік до Ізраїлю - країни, де він народився. Його партія "Шор" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну торік почала активно взаємодіяти з владою РФ, а її депутати відвідали Москву. Після цього партія організовувала протестну діяльність проти чинної влади в Молдові.

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