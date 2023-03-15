Дебати в Європарламенті: РФ діє у Молдові методами КДБ

Брюссель має відкрити переговори про вступи Молдови до ЄС цього року, щоб захистити її від впливу РФ. А владі Грузії слід скористатися "вікном можливостей" для швидкого зближення з Європою, вважають євродепутати.

Ситуація в Грузії та виклики, з якими стикнулася влада Молдови, стали предметом дебатів, які відбулися увечері у вівторок, 14 березня, у Європарламенті. Євродепутати стурбовані останніми подіями в Грузії, де після кількох днів масових протестів було відкликано законопроєкт про "іноагентів", і в Молдові, де, за словами президентки Майї Санду, нещодавно вдалося запобігти поваленню уряду. На думку парламентарів, до всього, що відбувається в цих двох країнах, безпосередньо причетний Кремль, який намагається активно перешкоджати інтеграції Тбілісі та Кишинева до ЄС.

Москва хоче не пустити Молдову до ЄС

Російська влада почала робити спроби дестабілізації ситуації в Молдові відразу після початку широкомасштабного вторгнення в Україну. Про це заявив єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї, який відкрив дебати. "Молдова повною мірою відчуває на собі всі труднощі війни всього за кілька кілометрів від її кордонів: інфляція, що зростає, високі ціни на енергоносії, інсценовані протести", - перелічив єврокомісар, зазначивши, що всі труднощі Молдові вдається долати за твердої підтримки і солідарності із боку ЄС. І, незважаючи на ці проблеми, "Молдова надалі працює над реформами та зближенням з ЄС".

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Частина Молдови - Придністров'я - вже тривалий час перебуває під російською окупацією, і було б наївно вважати, що зараз Росія сконцентрує свої дії лише на Україні, вважає хорватський депутат-соціаліст Тоніно Піцула. "Турбує те, що Росія хоче дестабілізувати політичне керівництво Молдови, і те, що російські та молдавські олігархи намагаються запровадити сценарій, який зіб'є Молдову з її європейського шляху", - зазначив євродепутат.

Проросійська акція в Кишиневі 12 березня Фото: VLADISLAV CULIOMZA/REUTERS

Ніхто з промовців не висловлював сумнівів щодо намірів російської влади розхитати внутрішньополітичну ситуацію в Молдові, аби зупинити її євроінтеграційний курс. "Майя Санду та самі молдавани обрали свій шлях і суспільство, побудоване на основі свободи та демократії, але ця модель різко контрастує з баченням Путіна", - зазначив румунський депутат від групи лібералів Драгош Тудораке.

Розхитати Молдову "за сценарієм КДБ"

На думку євродепутатки з Німеччини від Зелених Віоли фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel), "на всьому сценарії з повалення молдавського уряду видно відбитки пальців Путіна". "Це старий прийом КДБ: скористайся моментом, коли людям важко живеться, пришли своїх навчених тітушок і керуй процесом повалення уряду. Тому що Путін найбільше боїться демократичного, прозахідного уряду", - заявила фон Крамон-Таубадель і закликала пришвидшити євроінтеграцію Молдови, щоб "люди могли скористатися всіма свободами ЄС".

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У червні минулого року Молдова, як і Україна, набула статусу країни-кандидатки на вступ до ЄС. При цьому Єврокомісія, так само, як і Києву, надала Кишиневу до виконання перелік рекомендацій. Багато учасників дебатів висловлювалися за те, щоб Брюссель якнайшвидше відкрив переговори про вступ Молдови до ЄС.

"Щоб допомогти Україні, ми маємо давати їй зброю. Щоб допомогти Молдові, ми маємо застосувати нашу найефективнішу геополітичну зброю - розпочати переговори про вступ до ЄС вже цього року. Потрібно показати Кремлю, що він зазнає поразки в обох випадках: і в Україні , і у Молдові", - заявив литовський депутат від Європейської народної партії Андрюс Кубілюс.

"Вікно можливостей" для Грузії може закритися

Ситуація в Грузії викликає все більше занепокоєння Європарламенту, хоча протестувальникам у Тбілісі і вдалося зупинити ухвалення скандального законопроєкту про "іноагентів", який багато хто вважає антидемократичним. "Ми маємо бути пильними: боротьба не закінчилася", - констатувала євродепутатка із Латвії від консервативно-центристських сил Сандра Калнієте. Вона закликала грузинів "посилювати тиск на свою владу і вимагати від неї зміни політики, що дасть Грузії можливість набути статусу країни-кандидатки на вступ до ЄС".

Протести в Грузії проти закону щодо "іноагентів" Фото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

Набуття цього статусу вимагає від Тбілісі виконання 12 умов, які висунула Єврокомісія. Литовський депутат-ліберал Пятрас Ауштрявічюс закликав грузинську владу якнайшвидше виконати ці умови. Він також наголосив, що "збереження здоров'я та життя отруєного та ув'язненого" експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі є частиною цих умов.

Багато євродепутатів із обуренням висловлювалися з приводу заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі, в якій він звинуватив Європарламент та Україну у спробі втягнути Тбілісі у війну. "Ми ніколи не втягнемо вас у жодну війну. Ми пам'ятаємо події 2008 року і ніколи не визнаємо російську окупацію", - звернулася до грузинів з трибуни євродепутатка від Естонії із групи соціалістів Марина Кальюранд. Вона також зазначила, що війна в Україні "відкрила вікно можливостей для Грузії". "Україна бореться за майбутнє. Це також і ваше майбутнє. Вікно можливостей не буде відкритим вічно. І грузинська влада має робити те, що від неї очікує її народ", - завила Кальюранд.