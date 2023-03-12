Поліція Молдови каже, що зірвала операцію з дестабілізації

У Кишиневі у неділю знову відбуваються антиурядові протести. Поліція країни викрила диверсантів, зокрема з РФ, які мали б створити масові заворушення під час них.

Молдовська поліція у неділю, 12 березня, заявила, що їй вдалося запобігти змові підтримуваних РФ осіб, метою якої було спровокувати масові заворушення під час протесту проти чинної влади країни, який проходить у неділю, 12 березня, в Кишиневі, пише агенція AP.

Як повідомив очільник поліції Молдови Віорел Чернеуцяну, викрив диверсантів, зокрема громадян Росії, агент під прикриттям. За даними поліції, їм було обіцяно по 10 тисяч доларів за організацію "масових заворушень" з метою дестабілізації ситуації в Молдові під час протесту у столиці країни, який проходить сьогодні, 12 березня. За його словами, було затримано сім осіб.

Окремо поліція повідомила, що в неділю заарештувала 54 протестувальників, зокрема 21 неповнолітнього, які демонстрували "сумнівну поведінку" або мали при собі заборонені предмети, зокрема щонайменше один ніж.

Недільна акція протесту - одна з кількох, організованих за останні тижні групою "Рух для народу" і молдовською партією "Шор", яка вважається проросійською. Демонстранти вимагають від уряду компенсувати комунальні рахунки за три місяці зими і "не втягувати країну у війну". Крім того, вони неодноразово закликали президентку Майю Санду піти у відставку.

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У Молдову хотів потрапити й член ПВК "Вагнер"

Прикордонна поліція Молдови також заявила у неділю, що не пустила до країни імовірно представника російської приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнер". Чоловік прибув до Кишинева літаком.

Як свідчать фотографії видання NewsMaker, він мав при собі паспорт громадянина РФ, а серед численних татуювань на тілі - череп, який, зокрема, зображений на емблемі "Групи Вагнера". У поліції заявили, що чоловіка повернули літаком до держави, з якої він прилетів.

У поліції зазначили, що загалом за останній тиждень не пустили до країни 182 іноземців та 46 одиниць транспорту. За інформацією прикордонників, 165 з цих людей порушили молдавське прикордонне й міграційне законодавство.

За даними прикордонників, за добу потік тих, хто прибуває до Молдови, зріс - в'їхали понад 23,8 тисячі осіб, переважно - іноземці.

Проросійські сили намагатимуться скинути владу Молдови - США

Розвідувальна спільнота США заявляла, що, за їхніми даними, пов'язані з російською розвідкою особи планують організувати протести в Молдові, щоб спробувати повалити нинішню проєвропейську владу країни. Такі дані напередодні розкрив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

CША також вважають, що Москва працює над поширенням дезінформації про загальну ситуацію у Молдові. Одним із прикладів таких дій стала поширена минулого місяця заява міністерства оборони Росії про те, що Україна нібито планувала вторгнення до Придністров'я. Кірбі назвав цю заяву "необґрунтованою, неправдивою" і зазначив, що такі речі "створюють безпідставну тривогу".

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