Росія веде гібридну війну проти Молдови - міністр оборони

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що його країна є об'єктом гібридної війни РФ, однак військової загрози немає.

Молдова наразі не стикається з "безпосередньою військовою небезпекою", але є об'єктом "гібридної війни, створеної Росією", заявив молдовський міністр оборони Анатолій Носатий в інтерв'ю агенції AFP в понеділок, 13 березня.

"Безпосередньої військової загрози для Молдови наразі не існує, але є інші види небезпеки, які впливають на безпеку країни - гібридна війна", - сказав він.

Генеруючи "дезінформацію, напруженість всередині нашого суспільства", Росія намагається "змінити політичний порядок, дестабілізувати і повалити державну владу", додав міністр оборони Молдови.

За його словами, "найбільшим викликом зараз є низка провокацій, які Російська Федерація намагається використати для дестабілізації ситуації".

Антиурядові протести в Молдові

Останніми тижнями Молдову сколихнула хвиля антиурядових протестів, організованих групою "Рух для народу" і молдовською партією "Шор", яка вважається проросійською. Демонстранти вимагають від уряду компенсувати комунальні рахунки за три місяці зими і "не втягувати країну у війну". Крім того, вони неодноразово закликали президентку Майю Санду піти у відставку.

У неділю, 12 березня, молдовська поліція заявила, що їй вдалося запобігти змові підтримуваних РФ осіб, метою якої було спровокувати масові заворушення під час протесту проти чинної влади країни того ж дня в Кишиневі. За даними поліції, диверсантам було обіцяно по десять тисяч доларів за організацію "масових заворушень" з метою дестабілізації ситуації в Молдові.

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У Молдову хотів потрапити й член ПВК "Вагнер"

Прикордонна поліція Молдови також заявила 12 березня, що не пустила до країни імовірно представника російської приватної військової кампанії (ПВК) "Вагнер". Чоловік прибув до Кишинева літаком.

Як свідчать фотографії видання NewsMaker, він мав при собі паспорт громадянина РФ, а серед численних татуювань на тілі - череп, який, зокрема, зображений на емблемі "Групи Вагнера". У поліції заявили, що чоловіка повернули літаком до держави, з якої він прилетів.

Проросійські сили намагатимуться скинути владу Молдови - США

Розвідувальна спільнота США заявляла, що, за їхніми даними, пов'язані з російською розвідкою особи планують організувати протести в Молдові, щоб спробувати повалити нинішню проєвропейську владу країни. Такі дані напередодні розкрив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

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