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Майя Санду
Майя Санду - молдавська державна діячка та політик, президентка Молдови з 2020 року.
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Новини
07.03.2024
7 березня 2024 р.
Франція і Молдова уклали угоду про оборонну співпрацю
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Докладно
Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні
Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні
Президентка Молдови відповіла на запитання в ексклюзивному інтерв'ю програмі DW Conflict Zone.
Політика
19.06.2023
19 червня 2023 р.
Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи
Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи
Молдова приймає другий саміт Європейської політичної спільноти. Репортаж DW із Кишенева.
Політика
01.06.2023
1 червня 2023 р.
Європейський саміт у Молдові: сигнал Путіну й допомога Санду
Європейський саміт у Молдові: сигнал Путіну й допомога Санду
У ЄС від другого саміту Європейської політичної спільноти очікують конкретних результатів для Молдови.
Політика
31.05.2023
31 травня 2023 р.
Дебати в Європарламенті: РФ діє у Молдові методами КДБ
Дебати в Європарламенті: РФ діє у Молдові методами КДБ
ЄС має відкрити переговори щодо вступу Молдови до ЄС, щоб захистити її від впливу РФ, вважають євродепутати.
Політика
15.03.2023
15 березня 2023 р.
"Розгойдати Молдову". Партія "Шор" і "тарифні протести"
"Розгойдати Молдову". Партія "Шор" і "тарифні протести"
Партія олігарха-втікача Ілана Шора намагається "розгойдати" політичну ситуацію в Молдові.
Політика
01.03.2023
1 березня 2023 р.
Політик із ФРН: Молдова розколота, але влада в ній стабільна
Політик із ФРН: Молдова розколота, але влада в ній стабільна
Наскільки ситуацію в Молдові контролює влади країни. Інтерв'ю DW із депутаткою Бундестагу після її візиту до Кишинева.
Конфлікти
01.03.2023
1 березня 2023 р.
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17.02.2023
17 лютого 2023 р.
Молдова: російські танки і сумнівний нейтралітет
Молдова довго пишалася своїм нейтральним статусом. Однак конфлікт навколо України змусив замислитися.
Політика
21.02.2022
21 лютого 2022 р.