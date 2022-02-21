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Майя Санду

Майя Санду - молдавська державна діячка та політик, президентка Молдови з 2020 року.

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Новини

7 березня 2024 р.

Франція і Молдова уклали угоду про оборонну співпрацю

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Докладно

Демонстрація у Кишиневі, 21 травня

Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні

Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні

Президентка Молдови відповіла на запитання в ексклюзивному інтерв'ю програмі DW Conflict Zone.
Політика19 червня 2023 р.
Журналісти чекають перед замком Castel Mimi під Кишиневом, у якому проходить другий саміт Європейської політичної спільноти

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Молдова приймає другий саміт Європейської політичної спільноти. Репортаж DW із Кишенева.
Політика1 червня 2023 р.
Фігурка лего із прапором Молдови на тлі прапора ЄС

Європейський саміт у Молдові: сигнал Путіну й допомога Санду

Європейський саміт у Молдові: сигнал Путіну й допомога Санду

У ЄС від другого саміту Європейської політичної спільноти очікують конкретних результатів для Молдови.
Політика31 травня 2023 р.
Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Дебати в Європарламенті: РФ діє у Молдові методами КДБ

Дебати в Європарламенті: РФ діє у Молдові методами КДБ

ЄС має відкрити переговори щодо вступу Молдови до ЄС, щоб захистити її від впливу РФ, вважають євродепутати.
Політика15 березня 2023 р.
Соціальні крамниці під маркою "МеріШор" у Молдові

"Розгойдати Молдову". Партія "Шор" і "тарифні протести"

"Розгойдати Молдову". Партія "Шор" і "тарифні протести"

Партія олігарха-втікача Ілана Шора намагається "розгойдати" політичну ситуацію в Молдові.
Політика1 березня 2023 р.
Жителі Молдови стикнулись із подорожчанням енергоносіїв і продуктів. Фото з мітингу опозиції 16 листопада 2022 року

Політик із ФРН: Молдова розколота, але влада в ній стабільна

Політик із ФРН: Молдова розколота, але влада в ній стабільна

Наскільки ситуацію в Молдові контролює влади країни. Інтерв'ю DW із депутаткою Бундестагу після її візиту до Кишинева.
Конфлікти1 березня 2023 р.
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Молдова - наступна ціль Путіна? Що кажуть експерти

Чи загрожує Молдові вторгнення РФ, чи Кремль спробує змінити проєвропейський курс Кишинева? DW розпитала експертів.
Політика17 лютого 2023 р.
Молдова: російські танки і сумнівний нейтралітет

Молдова: російські танки і сумнівний нейтралітет

Молдова довго пишалася своїм нейтральним статусом. Однак конфлікт навколо України змусив замислитися.
Політика21 лютого 2022 р.