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Молдова побоюється втручання РФ у голосування за кордоном

Степан Смишляєв | Олег Соколенко
2 листопада 2024 р.

Кишинів попередив Берлін, що РФ може готувати провокації під час виборів президента Молдови на дільницях у ФРН. Тим часом в самій Молдові мешканці отримують дзвінки з погрозами убивства за "неправильне" голосування.

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Голосування на виборах і референдумі в Молдові 20 жовтня
Молдова попередила Німеччину, що РФ може готувати провокації під час виборів президента Молдови на дільницях у ФРНФото: Vadim Ghirda/AP Photo/picture alliance

Спецслужби Молдови попросили владу Німеччини захистити від можливого втручання Росії молдавських громадян, які 3 листопада голосуватимуть на дільницях у ФРН у другому турі виборів президента Молдови. Про це у суботу, 2 листопада, повідомила газета Welt am Sonntag.

За даними видання, уряд у Берліні попросив Федеральне відомство кримінальної поліції Німеччини "уважно" поставитися до цієї інформації. Як приклад можливих провокацій названо фейкові повідомлення про мінування, покликані перешкодити голосуванню. У ФРН працюватимуть 20 виборчих дільниць для громадян Молдови.

Молдовські спецслужби також бачать ризик подібних дій Росії у Франції, Великій Британії та США. У Вашингтоні раніше висловлювали побоювання, що Росія спробує втрутитися у нове волевиявлення молдаван.

Провокації проти Санду?

Напередодні молдавські ЗМІ повідомили, що мешканцям країни, зокрема журналістам і публічним діячам, почали телефонувати з невідомих номерів з погрозами убивства "неправильне" голосування. 

Також люди почали отримувати електронні листи нібито від імені правлячої партії "Дія та солідарність" (PAS). У них йдеться, що громадяни, які на виборах проголосують за кандидатуру чинної президентки Майї Санду, отримають грошову винагороду.  У PAS заявили, що це фейки, пише видання NewsMaker.

На переконання прем'єра країни Доріна Речана, мета цих дій - посіяти паніку і страх у суспільстві перед виборами. У молдавській поліції закликали громадян зберігати спокій і повідомляти про всі подібні випадки правоохоронцям.

Окрім того молдавські ЗМІ пишуть, що у ніч проти суботу в країну в'їхали декілька автобусів з громадянами Молдови, які прибули з Росії через Туреччину. При цьому перевізники не мали необхідних дозвільних документів. Правоохоронці вважають, що транспорт "організували у певних інтересах".

Влада Молдови заявляла про масовий підкуп виборців

Після першого туру президентських виборів у Молдові та референдуму про євроінтеграцію Майя Санду заявила, що країні сталася "безпрецедентна атака на свободу і демократію". За її словами, фальсифікація виборів досягла "безпрецедентного рівня", було зроблено спробу купити до 300 тисяч голосів.

Згодом поліція країни повідомила, що злочинне угруповання на чолі з молдовсько-ізраїльським бізнесменом Іланом Шором, який живе в Росії, у квітні 2024 року створило мережу з підкупу голосів, до якої залучено 138 тисяч молдовських громадян.

Рахунки їм було відкрито в російському Промсвязьбанку. Через мобільний додаток цього банку громадяни Молдови отримали доступ до грошей, виплачених їм за власні голоси та голоси родичів. На президентських виборах і референдумі про ЄС вони отримували суму, еквівалентну приблизно 100 євро, за кожний голос на користь проросійського кандидата і проти інтеграції Молдови в ЄС.

В ЄС вважають, що перший тур виборів і референдум в Молдові відбулися в умовах "безпрецедентного втручання" Росії.

 

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