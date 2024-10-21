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ПолітикаМолдова

Референдум у Молдові: голоси щодо євроінтеграції розділились

Кирило Шестаков
21 жовтня 2024 р.

За попередніми даними, половина виборців підтримують вступ у ЄС, майже стільки ж - проти членства. Також у Молдові не змогли обрати президента в першому турі.

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Виборча дільниця в Молдові, 20 жовтня 2024 року
Виборча дільниця у МолдовіФото: Elena Covalenco/DW

Понад половина жителів Молдови проголосувала на референдумі проти євроінтеграції, однак результати поступово вирівнюються за рахунок підрахунку даних голосів громадян, які проживають за кордоном.

Громадян Молдови просили відповісти "так" чи "ні" на запитання: "Чи підтримуєте ви внесення поправок у Конституцію з метою приєднання Республіки Молдова до Європейського Союзу?".

Станом на ранок понеділка, 21 жовтня, за підрахунком Центральною виборчою комісією Молдови 98,42 відсотка бюлетенів, "за" проголосували 50,08 відсотка, "проти" - 49,92%.

Чинна проєвропейська президентка країни Мая Санду, коментуючи попередні підсумки референдуму, звинуватила у втручанні "злочинні угруповання, які працюють разом із іноземними силами, ворожими до наших національних інтересів".

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Молдову чекає другий тур виборів президента

Референдум пройшов в один день з президентськими виборами в Молдові.

За підрахунком 98,47% бюлетенів, жоден із кандидатів не набрав більше 50% голосів, а отже країну чекає другий тур виборів з двома кандидатами, які набрали найбільше голосів - Санду (42,04) та колишнім генеральним прокурором Александром Стояногло, якого підтримує найбільша проросійська опозиційна "Партія соціалістів" (26,28).

Другий тур відбудеться через два тижні.

Нагадаємо, що Молдова набула статусу кандидата в ЄС у 2022 році, а в грудні 2023-го Європейська Рада вирішила офіційно розпочати переговори про вступ

Менше ніж за тиждень до виборів Рада ЄС ввела санкції проти п'яти люждей та однієї юридичної особи, відповідальних за "масовані прямі спроби Росії дестабілізувати країну". 

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